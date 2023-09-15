Китайский автопром обеспечил спад цен на новые машины в УрФО

15 сентября 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

За последний год новые автомобили в УрФО подешевели на 10% Фото: Размик Закарян © URA.RU Новые бюджетные автомобили из Китая, заменившие более дорогих европейцев, повлияли на спад средних цен первичного рынка авто в Уральском федеральном округе (УрФО). С августа 2022 года по август 2023 года средняя стоимость упала на 10%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала менеджер по работе с ключевыми клиентами сервиса «Авито Авто» Анна Галаганова. «От нас ушли дорогие премиальные европейские бренды и на смену им пришли в большом количестве более бюджетные китайские автомобили. Это послужило движком к снижению средней цены в регионах Урала», — сказала Анна Галаганова. Несмотря на снижение средней стоимости новых автомобилей в УрФО на 10% до 2,7 млн рублей, спрос на них снизился также, но на 3%. Число объявлений о продаже выросло на 83% до 17,5 тысяч штук. Что касается статистики автомобилей с пробегом, то за последний год они выросли в цене на 27% до 1,4 млн рублей. Спрос поднялся на 28%, а количество объявлений стало меньше на 14% — их новый показатель составляет 95 тысяч штук. Ранее URA.RU писало, что за август 2023 года в Екатеринбурге подешевели новые китайские машины на 1%-5%. В список вошли такие марки, как OMODA, Haval и Geely.

Новые бюджетные автомобили из Китая, заменившие более дорогих европейцев, повлияли на спад средних цен первичного рынка авто в Уральском федеральном округе (УрФО). С августа 2022 года по август 2023 года средняя стоимость упала на 10%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала менеджер по работе с ключевыми клиентами сервиса «Авито Авто» Анна Галаганова. «От нас ушли дорогие премиальные европейские бренды и на смену им пришли в большом количестве более бюджетные китайские автомобили. Это послужило движком к снижению средней цены в регионах Урала», — сказала Анна Галаганова. Несмотря на снижение средней стоимости новых автомобилей в УрФО на 10% до 2,7 млн рублей, спрос на них снизился также, но на 3%. Число объявлений о продаже выросло на 83% до 17,5 тысяч штук. Что касается статистики автомобилей с пробегом, то за последний год они выросли в цене на 27% до 1,4 млн рублей. Спрос поднялся на 28%, а количество объявлений стало меньше на 14% — их новый показатель составляет 95 тысяч штук. Ранее URA.RU писало, что за август 2023 года в Екатеринбурге подешевели новые китайские машины на 1%-5%. В список вошли такие марки, как OMODA, Haval и Geely.