В ХМАО девятилетнего мальчика наградили за отвагу во время пожара

Школьник из ХМАО получил медаль МЧС за то, что потушил пожар

18 сентября 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Мальчик потушил огонь и выбрался в безопасное место Фото: Ксения Фикс © URA.RU В Белоярском медалью МЧС России наградили девятилетнего Ивана Дмитриева за отвагу и решительность во время пожара. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области. «5 марта мальчик был дома один, когда почувствовал запах дыма. Он решил покинуть квартиру, но увидел, что входная дверь начала гореть. С помощью огнетушителя школьник остановил распространение огня и выбрался на балкон, где ожидал помощь от пожарных. После случившегося мы подготовили документы о награждении героя, который продемонстрировал отвагу и решительность в сложной ситуации», — сообщили в ведомстве. Награду школьнику вручили во время торжественной церемонии, посвященной 35-летию района. Он получил ее из рук заместителя губернатора Югры Александра Тиртоки, который приехал на праздник в Белоярский. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Комарова наградила ликвидаторов ЧС в Нижневартовске. Награду получили спасатели, принимавшие участие в ликвидации последствий обрушения жилого дома.

В Белоярском медалью МЧС России наградили девятилетнего Ивана Дмитриева за отвагу и решительность во время пожара. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области. «5 марта мальчик был дома один, когда почувствовал запах дыма. Он решил покинуть квартиру, но увидел, что входная дверь начала гореть. С помощью огнетушителя школьник остановил распространение огня и выбрался на балкон, где ожидал помощь от пожарных. После случившегося мы подготовили документы о награждении героя, который продемонстрировал отвагу и решительность в сложной ситуации», — сообщили в ведомстве. Награду школьнику вручили во время торжественной церемонии, посвященной 35-летию района. Он получил ее из рук заместителя губернатора Югры Александра Тиртоки, который приехал на праздник в Белоярский. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Комарова наградила ликвидаторов ЧС в Нижневартовске. Награду получили спасатели, принимавшие участие в ликвидации последствий обрушения жилого дома.