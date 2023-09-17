17 сентября 2023
16 сентября 2023

В ХМАО девятилетнего мальчика наградили за отвагу во время пожара

Школьник из ХМАО получил медаль МЧС за то, что потушил пожар
© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик потушил огонь и выбрался в безопасное место Фото:

В Белоярском медалью МЧС России наградили девятилетнего Ивана Дмитриева за отвагу и решительность во время пожара. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

«5 марта мальчик был дома один, когда почувствовал запах дыма. Он решил покинуть квартиру, но увидел, что входная дверь начала гореть. С помощью огнетушителя школьник остановил распространение огня и выбрался на балкон, где ожидал помощь от пожарных. После случившегося мы подготовили документы о награждении героя, который продемонстрировал отвагу и решительность в сложной ситуации», — сообщили в ведомстве.

Награду школьнику вручили во время торжественной церемонии, посвященной 35-летию района. Он получил ее из рук заместителя губернатора Югры Александра Тиртоки, который приехал на праздник в Белоярский.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Комарова наградила ликвидаторов ЧС в Нижневартовске. Награду получили спасатели, принимавшие участие в ликвидации последствий обрушения жилого дома.

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В Белоярском медалью МЧС России наградили девятилетнего Ивана Дмитриева за отвагу и решительность во время пожара. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области. «5 марта мальчик был дома один, когда почувствовал запах дыма. Он решил покинуть квартиру, но увидел, что входная дверь начала гореть. С помощью огнетушителя школьник остановил распространение огня и выбрался на балкон, где ожидал помощь от пожарных. После случившегося мы подготовили документы о награждении героя, который продемонстрировал отвагу и решительность в сложной ситуации», — сообщили в ведомстве. Награду школьнику вручили во время торжественной церемонии, посвященной 35-летию района. Он получил ее из рук заместителя губернатора Югры Александра Тиртоки, который приехал на праздник в Белоярский. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Комарова наградила ликвидаторов ЧС в Нижневартовске. Награду получили спасатели, принимавшие участие в ликвидации последствий обрушения жилого дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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