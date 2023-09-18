Истребитель МиГ-31 был поднят из-за приближающегося самолета США «Посейдон»

МИГ-31 не дал американскому самолету нарушить государственную границу, сообщили в Минобороны РФ
Американский самолет Р-8а «Посейдон» приблизился к границе РФ в Баренцевом море. В ответ на это в воздух поднят истребитель МИГ-31, сообщает Минобороны РФ.
«Самолет Р-8а „Посейдон“ ВМС США приблизился к границе РФ в Баренцевом море, в воздух поднимался истребитель МИГ-31», — сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что американский самолет не смог нарушить госграницу России.
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