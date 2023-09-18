Истребитель МиГ-31 был поднят из-за приближающегося самолета США «Посейдон»

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Повседневная жизнь. Пермь, сокол, ввс россии, миг 31, 774 полк, миг - 31, самолет истребитель
МИГ-31 не дал американскому самолету нарушить государственную границу, сообщили в Минобороны РФ Фото:

Американский самолет Р-8а «Посейдон» приблизился к границе РФ в Баренцевом море. В ответ на это в воздух поднят истребитель МИГ-31, сообщает Минобороны РФ.

«Самолет Р-8а „Посейдон“ ВМС США приблизился к границе РФ в Баренцевом море, в воздух поднимался истребитель МИГ-31», — сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что американский самолет не смог нарушить госграницу России.

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Американский самолет Р-8а «Посейдон» приблизился к границе РФ в Баренцевом море. В ответ на это в воздух поднят истребитель МИГ-31, сообщает Минобороны РФ. «Самолет Р-8а „Посейдон“ ВМС США приблизился к границе РФ в Баренцевом море, в воздух поднимался истребитель МИГ-31», — сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что американский самолет не смог нарушить госграницу России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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