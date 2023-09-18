Присяжные оправдали тюменца, которого силовики поймали с 30 кг наркотиков

Присяжные оправдали тюменца, которого поймали с рекордной партией наркотиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Коллегия присяжных заседателей Тюменского районного суда вынесла оправдательный вердикт 50-летнему мужчине, который был задержан с 30 кг наркотиков. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«По моим данным, мужчина был задержан с поличным. У него было изъято 30 кг наркотиков. Это одна из самых крупных партий для сбыта за последние несколько лет на территории Тюменской области, ХМАО И ЯНАО. Заседание состоялось в пятницу. Насколько мне известно, присяжные вынесли оправдательный вердикт. Судья удалилась в совещательную комнату, но никакого решения не озвучила. Сегодня было то же самое. Мужчина ранее уже был судим», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области выросло количество наркопреступлений, совершенных мигрантами. За восемь месяцев текущего года у 42 иностранцев было изъято 4,2 кг наркотиков.