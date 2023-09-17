17 сентября 2023
16 сентября 2023

В Тюменской области выросло число мигрантов-наркодилеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, наркотики, поиск наркотиков, закладка, закладчик
У 42 иностранцев за восемь месяцев изъяли 4,2 кг наркотиков Фото:

В Тюменской области выросло количество наркопреступлений, совершенных мигрантами. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона. У 42 иностранцев за восемь месяцев изъяли 4,2 кг наркотиков.

«За 8 месяцев текущего года в регионе из 2221 зарегистрированного преступления 154 совершенны 42 иностранными гражданами, в ходе оперативных и следственных действий у данных лиц изъято 4,2 килограмма наркотических средств. В аналогичном периоде прошлого года 36 иностранцев совершили 80 преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ, у них изъято 4,4 килограммов наркотиков», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что около 97% преступлений, совершенных иностранцами, связаны со сбытом наркотиков. В ведомстве добавили, что окончены с направлением в суд уголовные дела о 108 правонарушениях.

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В Тюменской области выросло количество наркопреступлений, совершенных мигрантами. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона. У 42 иностранцев за восемь месяцев изъяли 4,2 кг наркотиков. «За 8 месяцев текущего года в регионе из 2221 зарегистрированного преступления 154 совершенны 42 иностранными гражданами, в ходе оперативных и следственных действий у данных лиц изъято 4,2 килограмма наркотических средств. В аналогичном периоде прошлого года 36 иностранцев совершили 80 преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ, у них изъято 4,4 килограммов наркотиков», — сообщили в прокуратуре. Отмечается, что около 97% преступлений, совершенных иностранцами, связаны со сбытом наркотиков. В ведомстве добавили, что окончены с направлением в суд уголовные дела о 108 правонарушениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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