В Тюменской области выросло число мигрантов-наркодилеров

18 сентября 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

У 42 иностранцев за восемь месяцев изъяли 4,2 кг наркотиков Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюменской области выросло количество наркопреступлений, совершенных мигрантами. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона. У 42 иностранцев за восемь месяцев изъяли 4,2 кг наркотиков. «За 8 месяцев текущего года в регионе из 2221 зарегистрированного преступления 154 совершенны 42 иностранными гражданами, в ходе оперативных и следственных действий у данных лиц изъято 4,2 килограмма наркотических средств. В аналогичном периоде прошлого года 36 иностранцев совершили 80 преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ, у них изъято 4,4 килограммов наркотиков», — сообщили в прокуратуре. Отмечается, что около 97% преступлений, совершенных иностранцами, связаны со сбытом наркотиков. В ведомстве добавили, что окончены с направлением в суд уголовные дела о 108 правонарушениях.

В Тюменской области выросло количество наркопреступлений, совершенных мигрантами. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона. У 42 иностранцев за восемь месяцев изъяли 4,2 кг наркотиков. «За 8 месяцев текущего года в регионе из 2221 зарегистрированного преступления 154 совершенны 42 иностранными гражданами, в ходе оперативных и следственных действий у данных лиц изъято 4,2 килограмма наркотических средств. В аналогичном периоде прошлого года 36 иностранцев совершили 80 преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ, у них изъято 4,4 килограммов наркотиков», — сообщили в прокуратуре. Отмечается, что около 97% преступлений, совершенных иностранцами, связаны со сбытом наркотиков. В ведомстве добавили, что окончены с направлением в суд уголовные дела о 108 правонарушениях.