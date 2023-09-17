В Тюменской области выросло число мигрантов-наркодилеров

В Тюменской области выросло количество наркопреступлений, совершенных мигрантами. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона. У 42 иностранцев за восемь месяцев изъяли 4,2 кг наркотиков.
«За 8 месяцев текущего года в регионе из 2221 зарегистрированного преступления 154 совершенны 42 иностранными гражданами, в ходе оперативных и следственных действий у данных лиц изъято 4,2 килограмма наркотических средств. В аналогичном периоде прошлого года 36 иностранцев совершили 80 преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ, у них изъято 4,4 килограммов наркотиков», — сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что около 97% преступлений, совершенных иностранцами, связаны со сбытом наркотиков. В ведомстве добавили, что окончены с направлением в суд уголовные дела о 108 правонарушениях.
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