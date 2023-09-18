Мишустин пригласил в Екатеринбург узбекскую делегацию

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1 сентября М.В. Мишустин посетил школу 1579. Москва, мишустин михаил
Премьер-министр позвал на «Иннопром» узбекских партнеров Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил в Екатеринбург делегацию из Узбекистана. Ей предложили посетить промышленную выставку «Иннопром».

«Площадки [наподобие „Иннопрома“] сегодня востребованы для обмена практиками и продвижения продукции. Для совершенствования промышленной политики рассчитываем на участие наших гостей из Узбекистана в выставке „Иннопром“, которая традиционно пройдет следующим летом в Екатеринбурге», — сказал Мишустин в эфире канала «Россия 1».

«Иннопром» — международная промышленная выставка которая, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Начиная с 2011 года, она проходит на базе выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо». В 2012 году правительство присвоило выставке федеральный статус.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил в Екатеринбург делегацию из Узбекистана. Ей предложили посетить промышленную выставку «Иннопром». «Площадки [наподобие „Иннопрома“] сегодня востребованы для обмена практиками и продвижения продукции. Для совершенствования промышленной политики рассчитываем на участие наших гостей из Узбекистана в выставке „Иннопром“, которая традиционно пройдет следующим летом в Екатеринбурге», — сказал Мишустин в эфире канала «Россия 1». «Иннопром» — международная промышленная выставка которая, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Начиная с 2011 года, она проходит на базе выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо». В 2012 году правительство присвоило выставке федеральный статус.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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