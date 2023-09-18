Мишустин пригласил в Екатеринбург узбекскую делегацию

18 сентября 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Премьер-министр позвал на «Иннопром» узбекских партнеров Фото: Георгий Бергал © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил в Екатеринбург делегацию из Узбекистана. Ей предложили посетить промышленную выставку «Иннопром». «Площадки [наподобие „Иннопрома“] сегодня востребованы для обмена практиками и продвижения продукции. Для совершенствования промышленной политики рассчитываем на участие наших гостей из Узбекистана в выставке „Иннопром“, которая традиционно пройдет следующим летом в Екатеринбурге», — сказал Мишустин в эфире канала «Россия 1». «Иннопром» — международная промышленная выставка которая, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Начиная с 2011 года, она проходит на базе выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо». В 2012 году правительство присвоило выставке федеральный статус.

Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил в Екатеринбург делегацию из Узбекистана. Ей предложили посетить промышленную выставку «Иннопром». «Площадки [наподобие „Иннопрома“] сегодня востребованы для обмена практиками и продвижения продукции. Для совершенствования промышленной политики рассчитываем на участие наших гостей из Узбекистана в выставке „Иннопром“, которая традиционно пройдет следующим летом в Екатеринбурге», — сказал Мишустин в эфире канала «Россия 1». «Иннопром» — международная промышленная выставка которая, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Начиная с 2011 года, она проходит на базе выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо». В 2012 году правительство присвоило выставке федеральный статус.