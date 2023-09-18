Росимущество просит мэрию Краснокамска забрать коттедж прокуратуры

Площадь коттеджа составляет почти 300 кв. м. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Территориальное управление Росимущества по Пермскому краю просит главу Краснокамска Игоря Быкариза принять в собственность муниципалитета жилой дом площадью 264 кв. метров, который сейчас находится в управлении прокуратуры региона. Соответствующее письмо есть в распоряжении URA.RU. Источник агентства в Краснокамске отмечает, что этот дом якобы строили для местного прокурора Михаила Третьякова.

«В собственности РФ в оперативном управлении прокуратуры Пермского края находится объект недвижимого имущества — жилой дом площадью 263,9 кв. м по адресу: Пермский край, Краснокамск, переулок Песчаный, 2. В настоящее время прокуратурой объект не используется. Предлагаем рассмотреть возможность передачи объекта в собственность муниципального образования и проинформировать о принятом решении в максимально короткий срок», — говорится в письме.

Собеседник URA.RU в Краснокамске высказывает версию, что прокуратура якобы строила резиденцию для местного прокурора. Это двухэтажный особняк с сауной и бассейном. «Дом завели под крышу, шла отделка. Но потом Росимущество перестало выделять деньги. Прокуратуре сказали, чтобы сотрудник, для которого возводится жилье, достраивал его за свой счет», — говорит источник. В итоге объект заморозили.

Краснокамские власти готовы принять дом в собственность муниципалитета. Но они опасаются обострения конфликта с местным прокурором. «Отношения между муниципалитетом и прокуратурой и без того сложные. Если еще и дом забрать, то это гарантия эскалации. Пока власти заняли выжидательную позицию», — говорит собеседник агентства. Хотя найти хорошую многодетную семью, которой подошел бы этот дом, не составляет проблемы.

URA.RU направило запросы в пресс-службу прокуратуры Пермского края и ТУ Росимущества. На момент публикации ответ не был получен. Игорь Быкариз не ответил на звонок корреспондента URA.RU.