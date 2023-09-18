В Челябинской области на карантин закрыли 69 классов

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Школа. Курган, школьная доска, класс, карантин, каникулы, школа, пустые парты
К середине сентября 69 классов в регионе отправили на карантин Фото:

В Челябинской области 69 классов 17 школ перевели на дистанционное обучение. Об этом URA.RU 18 сентября сообщила замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина.

«На 13 сентября в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ частично приостановлен учебный процесс в 69 классах 17 школ. Среди учащихся зарегистрировано 417 заболевших ОРВИ, что составляет 27,3% от общего числа детей, отправленных на карантин», — отметила URA.RU Лучинина.

Замруководителя ведомства также уточнила, что в Красноармейском районе новых зараженных менингококковой инфекцией нет. О том, что ученица школы в поселке Октябрьский заразилась вирусным менингитом, сообщалось 11 сентября. Сейчас в учреждении принимаются противоэпидемические меры.

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В Челябинской области 69 классов 17 школ перевели на дистанционное обучение. Об этом URA.RU 18 сентября сообщила замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина. «На 13 сентября в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ частично приостановлен учебный процесс в 69 классах 17 школ. Среди учащихся зарегистрировано 417 заболевших ОРВИ, что составляет 27,3% от общего числа детей, отправленных на карантин», — отметила URA.RU Лучинина. Замруководителя ведомства также уточнила, что в Красноармейском районе новых зараженных менингококковой инфекцией нет. О том, что ученица школы в поселке Октябрьский заразилась вирусным менингитом, сообщалось 11 сентября. Сейчас в учреждении принимаются противоэпидемические меры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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