В Челябинской области на карантин закрыли 69 классов

18 сентября 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

К середине сентября 69 классов в регионе отправили на карантин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области 69 классов 17 школ перевели на дистанционное обучение. Об этом URA.RU 18 сентября сообщила замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина. «На 13 сентября в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ частично приостановлен учебный процесс в 69 классах 17 школ. Среди учащихся зарегистрировано 417 заболевших ОРВИ, что составляет 27,3% от общего числа детей, отправленных на карантин», — отметила URA.RU Лучинина. Замруководителя ведомства также уточнила, что в Красноармейском районе новых зараженных менингококковой инфекцией нет. О том, что ученица школы в поселке Октябрьский заразилась вирусным менингитом, сообщалось 11 сентября. Сейчас в учреждении принимаются противоэпидемические меры.

В Челябинской области 69 классов 17 школ перевели на дистанционное обучение. Об этом URA.RU 18 сентября сообщила замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина. «На 13 сентября в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ частично приостановлен учебный процесс в 69 классах 17 школ. Среди учащихся зарегистрировано 417 заболевших ОРВИ, что составляет 27,3% от общего числа детей, отправленных на карантин», — отметила URA.RU Лучинина. Замруководителя ведомства также уточнила, что в Красноармейском районе новых зараженных менингококковой инфекцией нет. О том, что ученица школы в поселке Октябрьский заразилась вирусным менингитом, сообщалось 11 сентября. Сейчас в учреждении принимаются противоэпидемические меры.