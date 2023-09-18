Аналитик раскрыл, как Украина будет обманывать граждан Европы

Аналитик Киреев: Украина нашла еще один способ получать деньги с европейцев

19 сентября 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Украина планирует продавать военные облигации жителям Западной Европы Фото: Александр Елизаров © URA.RU Киев будет наживаться на жителях, в частности, Западной Европы, продавая им военные облигации, так как по факту покупатели ничего не получат. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев. Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина, чтобы восполнить пробелы в бюджете, открывает в конце сентября дистанционную продажу военных облигаций частным лицам, в частности жителям Западной Европы. Заниматься этим будет финансовая группа ICU (Investment Capital Ukraine). «Это прекрасный образец лотереи, построенной на ложных ожиданиях, раздутых современным медийным обществом. Западные центры влияния США и Евросоюза вложились в то, чтобы создать образ Украины как побеждающей страны. Создали впечатление у западных эмитентов (организации, которые выпускают в обращение различные активы, то есть акции, облигации, денежные знаки, — прим. URA.RU) и граждан, что эти облигации могут быть выгодным капиталовложением. Если их приобрести, то может быть гарантирована некоторая прибыльность, а возможно, даже лояльность украинского государства после того, как оно победит Россию и будет делить контрибуции, территории, имущество. Естественно, это является примером такого симулятора, который построен на ложных ожиданиях, на сфальсифицированных данных», — объяснил Владимир Киреев. Собеседник агентства подчеркнул, что подобные схемы в современной истории не распространены. «Современная история подобные авантюры знает, но они не распространены. Это достаточно древняя история. Тогда вкладывались [в военные облигации] целые состояния. По тем временам это были поместья, десятки гектаров земли, миллионы и миллиарды долларов», — подчеркнул Киреев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Киев будет наживаться на жителях, в частности, Западной Европы, продавая им военные облигации, так как по факту покупатели ничего не получат. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев. Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина, чтобы восполнить пробелы в бюджете, открывает в конце сентября дистанционную продажу военных облигаций частным лицам, в частности жителям Западной Европы. Заниматься этим будет финансовая группа ICU (Investment Capital Ukraine). «Это прекрасный образец лотереи, построенной на ложных ожиданиях, раздутых современным медийным обществом. Западные центры влияния США и Евросоюза вложились в то, чтобы создать образ Украины как побеждающей страны. Создали впечатление у западных эмитентов (организации, которые выпускают в обращение различные активы, то есть акции, облигации, денежные знаки, — прим. URA.RU) и граждан, что эти облигации могут быть выгодным капиталовложением. Если их приобрести, то может быть гарантирована некоторая прибыльность, а возможно, даже лояльность украинского государства после того, как оно победит Россию и будет делить контрибуции, территории, имущество. Естественно, это является примером такого симулятора, который построен на ложных ожиданиях, на сфальсифицированных данных», — объяснил Владимир Киреев. Собеседник агентства подчеркнул, что подобные схемы в современной истории не распространены. «Современная история подобные авантюры знает, но они не распространены. Это достаточно древняя история. Тогда вкладывались [в военные облигации] целые состояния. По тем временам это были поместья, десятки гектаров земли, миллионы и миллиарды долларов», — подчеркнул Киреев.