Политолог назвал следующую страну, которая вступит в НАТО

Политолог Брутер: следующей страной НАТО станет Босния и Герцеговина

19 сентября 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Последнее расширение НАТО состоялось в апреле 2023 года Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Босния и Герцеговина станет следующей страной, которая пополнит НАТО, однако США будут держать вопрос в подвешенном состоянии до окончания спецоперации РФ на Украине. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. «Босния. Никакой мотивации у нее нет, за исключением того, что местные элиты не видят другого варианта для себя, кроме как идти под американский зонтик. Они так воспитаны. Это элиты, наведенные Западом и прежде всего вашингтонским пониманием миропорядка. Но я не думаю, что в Вашингтоне до окончания специальной военной операции будут сюжеты на тему срока вступления Боснии в НАТО», — сказал Владимир Брутер. Последнее расширение НАТО состоялось 4 апреля 2023 года. Новым членом альянса стала Финляндия. В подвешенном состоянии остается вступление Швеции, так как к этой кандидатуре есть вопросы у властей Венгрии и Турции. Босния и Герцеговина начала контакты с НАТО в 2004 году. Через пять лет власти страны подали заявку на вступление в альянс и в 2010 получили план действий по членству в НАТО.

Босния и Герцеговина станет следующей страной, которая пополнит НАТО, однако США будут держать вопрос в подвешенном состоянии до окончания спецоперации РФ на Украине. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. «Босния. Никакой мотивации у нее нет, за исключением того, что местные элиты не видят другого варианта для себя, кроме как идти под американский зонтик. Они так воспитаны. Это элиты, наведенные Западом и прежде всего вашингтонским пониманием миропорядка. Но я не думаю, что в Вашингтоне до окончания специальной военной операции будут сюжеты на тему срока вступления Боснии в НАТО», — сказал Владимир Брутер. Последнее расширение НАТО состоялось 4 апреля 2023 года. Новым членом альянса стала Финляндия. В подвешенном состоянии остается вступление Швеции, так как к этой кандидатуре есть вопросы у властей Венгрии и Турции. Босния и Герцеговина начала контакты с НАТО в 2004 году. Через пять лет власти страны подали заявку на вступление в альянс и в 2010 получили план действий по членству в НАТО.