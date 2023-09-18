18 сентября 2023

Из управкомпании мэрии Кургана уволился директор. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Об увольнении стало известно 19 сентября Фото:

В Кургане спустя 2,5 месяца работы из МУП «Прометей» уволился директор Виктор Зубов. Данная информация была размещена 19 сентября в telegram-канале мэрии.

«С сегодняшнего дня исполнять обязанности директора МУП „Прометей“ будет главный юрист предприятия Антон Гурьев. Виктор Зубов, который руководил муниципальной управляющей компанией, не справился с поставленным объемом задач и уволился по состоянию здоровья», — указано в сообщении.

Помимо этого, 19 сентября директор департамента ЖКХ Роман Медведев представил главного инженера предприятия, которым стал Сергей Бетехтин. По данным мэрии, Бетехтин с 2004 года работал на разных должностях в МУП «Крус», Городских электрических сетях, ОП «Коммунальное хозяйство» при «Тепловых сетях» и структурном подразделении «Тепловые сети» Курганской генерирующей компании. Перед сотрудниками «Прометея» поставили задачу запустить жилищный фонда к отопительному сезону.

Зубов работал директором «Прометея» с 5 июля. В середине августа источники URA.RU, близкие к городским властям, сообщали, что он думает уволиться из-за конфликтов с руководством департамента ЖКХ.

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В Кургане спустя 2,5 месяца работы из МУП «Прометей» уволился директор Виктор Зубов. Данная информация была размещена 19 сентября в telegram-канале мэрии. «С сегодняшнего дня исполнять обязанности директора МУП „Прометей“ будет главный юрист предприятия Антон Гурьев. Виктор Зубов, который руководил муниципальной управляющей компанией, не справился с поставленным объемом задач и уволился по состоянию здоровья», — указано в сообщении. Помимо этого, 19 сентября директор департамента ЖКХ Роман Медведев представил главного инженера предприятия, которым стал Сергей Бетехтин. По данным мэрии, Бетехтин с 2004 года работал на разных должностях в МУП «Крус», Городских электрических сетях, ОП «Коммунальное хозяйство» при «Тепловых сетях» и структурном подразделении «Тепловые сети» Курганской генерирующей компании. Перед сотрудниками «Прометея» поставили задачу запустить жилищный фонда к отопительному сезону. Зубов работал директором «Прометея» с 5 июля. В середине августа источники URA.RU, близкие к городским властям, сообщали, что он думает уволиться из-за конфликтов с руководством департамента ЖКХ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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