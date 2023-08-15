Из структуры мэрии Кургана уволился директор, который проработал 1,5 месяца

15 августа 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Из-за конфликтов с директором департамента ЖКХ мэрии Кургана уволился директор МУП «Прометей» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из мэрии Кургана уволился директор управляющей компании. Виктор Зубов возглавлял МУП «Прометей», принадлежащий администрации. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к городским властям. «Зубову доставалось на планерках. Он не смог сработаться с директором департамента Романом Медведевым. В итоге, устав от постоянных конфликтов с руководством, написал заявление на увольнение», — сообщают источники. Директор муниципального предприятия не продержался на посту и полтора месяца. Новый директор начал свою работу 5 июля. Тогда Медведев представил его коллективу и назвал «опытным специалистом с большим багажом знаний». В первую очередь перед ним были поставлены задачи по расширению штата учреждения и подготовке всего жилого фонда МУП «Прометей» к началу отопительного сезона. Виктор Зубов работал в сфере ЖКХ с 2000 года и на протяжении многих лет возглавлял крупные управляющие компании Кургана.



В пресс-службу мэрии Кургана был направлен запрос, с целью выяснить ситуацию с кадрами в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, и подтвердить или опровергнуть информацию об увольнении директора. На момент публикации ответ не поступил.



Это уже третий случай увольнения сотрудников из сферы курганского ЖКХ за последние месяцы. Ранее URA.RU писало, что ушел один из опытнейших сотрудников мэрии, замдиректора ЖКХ Андрей Благинин. Также в июле, не выдержав испытательный срок, покинул пост завотделом жилищного контроля Сергей Кузнецов. Причины увольнения, по данным инсайдеров, связанных с городскими властями, у всех схожи — конфликты с руководством и большая нагрузка из-за кадрового голода в департаменте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из мэрии Кургана уволился директор управляющей компании. Виктор Зубов возглавлял МУП «Прометей», принадлежащий администрации. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к городским властям. «Зубову доставалось на планерках. Он не смог сработаться с директором департамента Романом Медведевым. В итоге, устав от постоянных конфликтов с руководством, написал заявление на увольнение», — сообщают источники. Директор муниципального предприятия не продержался на посту и полтора месяца. Новый директор начал свою работу 5 июля. Тогда Медведев представил его коллективу и назвал «опытным специалистом с большим багажом знаний». В первую очередь перед ним были поставлены задачи по расширению штата учреждения и подготовке всего жилого фонда МУП «Прометей» к началу отопительного сезона. Виктор Зубов работал в сфере ЖКХ с 2000 года и на протяжении многих лет возглавлял крупные управляющие компании Кургана. В пресс-службу мэрии Кургана был направлен запрос, с целью выяснить ситуацию с кадрами в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, и подтвердить или опровергнуть информацию об увольнении директора. На момент публикации ответ не поступил. Это уже третий случай увольнения сотрудников из сферы курганского ЖКХ за последние месяцы. Ранее URA.RU писало, что ушел один из опытнейших сотрудников мэрии, замдиректора ЖКХ Андрей Благинин. Также в июле, не выдержав испытательный срок, покинул пост завотделом жилищного контроля Сергей Кузнецов. Причины увольнения, по данным инсайдеров, связанных с городскими властями, у всех схожи — конфликты с руководством и большая нагрузка из-за кадрового голода в департаменте.