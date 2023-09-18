Госдума по просьбе Путина изменит закон о военном положении в России

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Пленарная сессия саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Президент РФ внес поправки в законы РФ «О военном положении» и «О чрезвычайном положении» Фото:
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На пленарном заседании 20 сентября Госдума рассмотрит поправки в существующий законопроект о военном положении в РФ, внесенные президентом России Владимир Путин. В изменениях предлагается исключить пункты про информирование генсекретаря Совета Европы о введении или отмене чрезвычайного и военного положения. Об этом сообщает первый зампред ГД Александр Жуков.

«20 сентября рассмотрим внесенные президентом страны изменения в законодательство в части отмены необходимости информирования генерального секретаря Совета Европы о введении и отмене (прекращении действия) военного или чрезвычайного положения», — рассказал ТАСС Жуков. Новые нормы предлагают сохранить положения об информировании только генсекретаря ООН.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин еще 8 августа начал готовить изменения в законы РФ «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». Как сообщил ТАСС, изменения могут быть связаны с выходом РФ из Совета Европы.

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На пленарном заседании 20 сентября Госдума рассмотрит поправки в существующий законопроект о военном положении в РФ, внесенные президентом России Владимир Путин. В изменениях предлагается исключить пункты про информирование генсекретаря Совета Европы о введении или отмене чрезвычайного и военного положения. Об этом сообщает первый зампред ГД Александр Жуков. «20 сентября рассмотрим внесенные президентом страны изменения в законодательство в части отмены необходимости информирования генерального секретаря Совета Европы о введении и отмене (прекращении действия) военного или чрезвычайного положения», — рассказал ТАСС Жуков. Новые нормы предлагают сохранить положения об информировании только генсекретаря ООН. Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин еще 8 августа начал готовить изменения в законы РФ «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». Как сообщил ТАСС, изменения могут быть связаны с выходом РФ из Совета Европы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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