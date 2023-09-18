Путин наградил Хабенского

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Новое знание, Константин Хабенский. Москва, хабенский константин
Константин Хабенский удостоился ордена Почета Фото:

Президент России Владимир Путин наградил актера, режиссера театра и кино, художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова Константина Хабенского орденом Почета. Об этом сообщается в указе президента РФ.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», — написано в документе. Хабенский работал в московском театре «Сатирикон» с середины 1990-х. Также он известен своими киноролями. Наиболее известные его работы: маг Антон Городецкий в фантастических фильмах Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» (2004) и «Дневной дозор» (2005), школьный учитель Виктор Служкин в драме Александра Велединского «Географ глобус пропил» (2013). В общей сложности актер исполнил более 60 ролей в фильмах и сериалах. В 2018 году произошел дебют Хабенского в качестве кинорежиссера, он поставил драматический фильм «Собибор».

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Президент России Владимир Путин наградил актера, режиссера театра и кино, художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова Константина Хабенского орденом Почета. Об этом сообщается в указе президента РФ. «За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», — написано в документе. Хабенский работал в московском театре «Сатирикон» с середины 1990-х. Также он известен своими киноролями. Наиболее известные его работы: маг Антон Городецкий в фантастических фильмах Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» (2004) и «Дневной дозор» (2005), школьный учитель Виктор Служкин в драме Александра Велединского «Географ глобус пропил» (2013). В общей сложности актер исполнил более 60 ролей в фильмах и сериалах. В 2018 году произошел дебют Хабенского в качестве кинорежиссера, он поставил драматический фильм «Собибор».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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