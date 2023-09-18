Путин наградил семью из Свердловской области медалью ордена «Родительская слава»

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин наградил семью Черепановых медалью ордена «Родительская слава» Фото:

Президент России Владимир Путин наградил Валерия и Татьяну Черепановых из Свердловской области медалью ордена «Родительская слава». Это следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации.

«Наградить медалью ордена „Родительская слава“… Черепанова Валерия Владимировича и Черепанову Татьяну Васильевну из Свердловской области», — следует из документа. Владимир Путин подписал указ 18 сентября.

Ранее свердловчане получили награды от президента РФ Владимира Путина и региональные поощрения от губернатора Евгения Куйвашева. Наград удостоились жители региона, проявившие активную гражданскую позицию и профессионализм.

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Президент России Владимир Путин наградил Валерия и Татьяну Черепановых из Свердловской области медалью ордена «Родительская слава». Это следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации. «Наградить медалью ордена „Родительская слава“… Черепанова Валерия Владимировича и Черепанову Татьяну Васильевну из Свердловской области», — следует из документа. Владимир Путин подписал указ 18 сентября. Ранее свердловчане получили награды от президента РФ Владимира Путина и региональные поощрения от губернатора Евгения Куйвашева. Наград удостоились жители региона, проявившие активную гражданскую позицию и профессионализм.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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