Путин наградил семью из Свердловской области медалью ордена «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин наградил Валерия и Татьяну Черепановых из Свердловской области медалью ордена «Родительская слава». Это следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации.
«Наградить медалью ордена „Родительская слава“… Черепанова Валерия Владимировича и Черепанову Татьяну Васильевну из Свердловской области», — следует из документа. Владимир Путин подписал указ 18 сентября.
Ранее свердловчане получили награды от президента РФ Владимира Путина и региональные поощрения от губернатора Евгения Куйвашева. Наград удостоились жители региона, проявившие активную гражданскую позицию и профессионализм.
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