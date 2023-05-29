В Екатеринбурге женщина на авто сбила двух школьников на самокатах. Фото

30 мая 2023 в 03:01 Размер текста - 17 +

Мальчики выезжали из двора дома (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге 29 мая 36-летняя женщина-водитель ВАЗ сбила двух школьников на самокатах на улице Шевченко. Мальчиков 13-ти и 14-ти лет доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, 36-летняя водитель ВАЗ, выезжая с прилегающей территории на улицу Шевченко, сбила двух мальчиков 13 и 14 лет, которые ехали на самокатах. Их госпитализировали в больницу с разными травмами», — сказано в сообщении. Женщина имеет стаж вождения 11 лет. Ранее она три раза привлекалась за нарушение правил дорожного движения. В городской Госавтоинспекции просят родителей ответственно подходить к обучению детей ПДД и обеспечению их безопасности. «Водителям нужно быть предельно внимательными при передвижении вблизи тротуаров и пешеходных зон», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Верхней Пышме (Свердловская область) водитель маршрутного автобуса сбил насмерть 9-летнюю девочку. Она шла из магазина с мороженым и лимонадом в руках. Девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Силовики завели уголовное дело по данному инциденту. ДТП произошло на улице Шевченко Фото: ГИБДД по Екатеринбургу В аварии пострадали двое подростка Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 29 мая 36-летняя женщина-водитель ВАЗ сбила двух школьников на самокатах на улице Шевченко. Мальчиков 13-ти и 14-ти лет доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, 36-летняя водитель ВАЗ, выезжая с прилегающей территории на улицу Шевченко, сбила двух мальчиков 13 и 14 лет, которые ехали на самокатах. Их госпитализировали в больницу с разными травмами», — сказано в сообщении. Женщина имеет стаж вождения 11 лет. Ранее она три раза привлекалась за нарушение правил дорожного движения. В городской Госавтоинспекции просят родителей ответственно подходить к обучению детей ПДД и обеспечению их безопасности. «Водителям нужно быть предельно внимательными при передвижении вблизи тротуаров и пешеходных зон», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Верхней Пышме (Свердловская область) водитель маршрутного автобуса сбил насмерть 9-летнюю девочку. Она шла из магазина с мороженым и лимонадом в руках. Девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Силовики завели уголовное дело по данному инциденту.