29 мая 2023

В Екатеринбурге женщина на авто сбила двух школьников на самокатах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Тюмень, дети, школьники, самокат
Мальчики выезжали из двора дома (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 29 мая 36-летняя женщина-водитель ВАЗ сбила двух школьников на самокатах на улице Шевченко. Мальчиков 13-ти и 14-ти лет доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу.

«По предварительной информации, 36-летняя водитель ВАЗ, выезжая с прилегающей территории на улицу Шевченко, сбила двух мальчиков 13 и 14 лет, которые ехали на самокатах. Их госпитализировали в больницу с разными травмами», — сказано в сообщении.

Женщина имеет стаж вождения 11 лет. Ранее она три раза привлекалась за нарушение правил дорожного движения. В городской Госавтоинспекции просят родителей ответственно подходить к обучению детей ПДД и обеспечению их безопасности. «Водителям нужно быть предельно внимательными при передвижении вблизи тротуаров и пешеходных зон», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Верхней Пышме (Свердловская область) водитель маршрутного автобуса сбил насмерть 9-летнюю девочку. Она шла из магазина с мороженым и лимонадом в руках. Девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Силовики завели уголовное дело по данному инциденту.

ДТП произошло на улице Шевченко
ДТП произошло на улице Шевченко
Фото:
В аварии пострадали двое подростка
В аварии пострадали двое подростка
Фото:

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В Екатеринбурге 29 мая 36-летняя женщина-водитель ВАЗ сбила двух школьников на самокатах на улице Шевченко. Мальчиков 13-ти и 14-ти лет доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, 36-летняя водитель ВАЗ, выезжая с прилегающей территории на улицу Шевченко, сбила двух мальчиков 13 и 14 лет, которые ехали на самокатах. Их госпитализировали в больницу с разными травмами», — сказано в сообщении. Женщина имеет стаж вождения 11 лет. Ранее она три раза привлекалась за нарушение правил дорожного движения. В городской Госавтоинспекции просят родителей ответственно подходить к обучению детей ПДД и обеспечению их безопасности. «Водителям нужно быть предельно внимательными при передвижении вблизи тротуаров и пешеходных зон», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Верхней Пышме (Свердловская область) водитель маршрутного автобуса сбил насмерть 9-летнюю девочку. Она шла из магазина с мороженым и лимонадом в руках. Девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Силовики завели уголовное дело по данному инциденту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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