В Челябинске скончался водитель такси, устроивший днем ДТП в Копейске

18 сентября 2023 в 22:24 Размер текста - 17 +

Мужчина умер в медицинском учреждении Челябинской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области в больнице скончался 36-летний водитель такси, который 18 сентября устроил массовое ДТП в Копейске на проспекте Победы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. «Водитель, пострадавший в ДТП в Копейске, скончался в медицинском учреждении», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Массовая авария с участием автомобиля Volkswagen Polo с наклейкой «Яндекс. Еда» произошла 18 сентября днем в Копейске, городе-спутнике Челябинска. В ДТП также пострадал восьмилетний ребенок. После осмотра врачей его отпустили домой. По предварительной информации, водитель такси не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Prius. После чего автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с грузовым автомобилем Ford.

В Челябинской области в больнице скончался 36-летний водитель такси, который 18 сентября устроил массовое ДТП в Копейске на проспекте Победы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. «Водитель, пострадавший в ДТП в Копейске, скончался в медицинском учреждении», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Массовая авария с участием автомобиля Volkswagen Polo с наклейкой «Яндекс. Еда» произошла 18 сентября днем в Копейске, городе-спутнике Челябинска. В ДТП также пострадал восьмилетний ребенок. После осмотра врачей его отпустили домой. По предварительной информации, водитель такси не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Prius. После чего автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с грузовым автомобилем Ford.