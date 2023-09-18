В Челябинске скончался водитель такси, устроивший днем ДТП в Копейске

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Больница скорой медицинской помощи. Курган, коридор, каталка, носилки, бсмп, больница
Мужчина умер в медицинском учреждении Челябинской области Фото:

В Челябинской области в больнице скончался 36-летний водитель такси, который 18 сентября устроил массовое ДТП в Копейске на проспекте Победы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

«Водитель, пострадавший в ДТП в Копейске, скончался в медицинском учреждении», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Массовая авария с участием автомобиля Volkswagen Polo с наклейкой «Яндекс. Еда» произошла 18 сентября днем в Копейске, городе-спутнике Челябинска. В ДТП также пострадал восьмилетний ребенок. После осмотра врачей его отпустили домой.

По предварительной информации, водитель такси не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Prius. После чего автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с грузовым автомобилем Ford.

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В Челябинской области в больнице скончался 36-летний водитель такси, который 18 сентября устроил массовое ДТП в Копейске на проспекте Победы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. «Водитель, пострадавший в ДТП в Копейске, скончался в медицинском учреждении», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Массовая авария с участием автомобиля Volkswagen Polo с наклейкой «Яндекс. Еда» произошла 18 сентября днем в Копейске, городе-спутнике Челябинска. В ДТП также пострадал восьмилетний ребенок. После осмотра врачей его отпустили домой. По предварительной информации, водитель такси не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Prius. После чего автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с грузовым автомобилем Ford.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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