В Екатеринбурге в трамвае №13 завязалась драка между мужчинами. В результате конфликта одного из екатеринбуржцев, которому на вид около пятидесяти лет, вытолкнули из общественного транспорта. Об этом сообщили в соцсети.
«В трамвае №13 мужчина с пацаном закусились и дело перешло в драку. В ходе которой мужчину выкинули из трамвая», — сообщили в telegram-канале «Бандитский центр 18+». Конфликт произошел вечером 18 сентября возле торгового центра «Карнавал».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. «Сообщений по данному факту в территориальный отдел не поступало. Опубликованная информация зарегистрирована, сотрудниками отдела полиции №9 проводятся проверочные мероприятия», — сообщили в ведомстве. Если вы были свидетелем конфликта, то сообщите информацию по номеру +7 (343) 356-42-09 или 02.
Ранее на проспекте Ленина в районе перекрестка с улицей Восточной в Екатеринбурге встали трамваи. Движение остановили из-за драки двух пассажиров.
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