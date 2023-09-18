В Екатеринбурге мужчину вытолкнули из трамвая из-за драки. Видео

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Виды города. Екатеринбург, кондуктор, общественный транспорт, трамвай
Инцидент произошел в трамвае №13 Фото:

В Екатеринбурге в трамвае №13 завязалась драка между мужчинами. В результате конфликта одного из екатеринбуржцев, которому на вид около пятидесяти лет, вытолкнули из общественного транспорта. Об этом сообщили в соцсети.

«В трамвае №13 мужчина с пацаном закусились и дело перешло в драку. В ходе которой мужчину выкинули из трамвая», — сообщили в telegram-канале «Бандитский центр 18+». Конфликт произошел вечером 18 сентября возле торгового центра «Карнавал».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. «Сообщений по данному факту в территориальный отдел не поступало. Опубликованная информация зарегистрирована, сотрудниками отдела полиции №9 проводятся проверочные мероприятия», — сообщили в ведомстве. Если вы были свидетелем конфликта, то сообщите информацию по номеру +7 (343) 356-42-09 или 02.

Ранее на проспекте Ленина в районе перекрестка с улицей Восточной в Екатеринбурге встали трамваи. Движение остановили из-за драки двух пассажиров.

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В Екатеринбурге в трамвае №13 завязалась драка между мужчинами. В результате конфликта одного из екатеринбуржцев, которому на вид около пятидесяти лет, вытолкнули из общественного транспорта. Об этом сообщили в соцсети. «В трамвае №13 мужчина с пацаном закусились и дело перешло в драку. В ходе которой мужчину выкинули из трамвая», — сообщили в telegram-канале «Бандитский центр 18+». Конфликт произошел вечером 18 сентября возле торгового центра «Карнавал». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. «Сообщений по данному факту в территориальный отдел не поступало. Опубликованная информация зарегистрирована, сотрудниками отдела полиции №9 проводятся проверочные мероприятия», — сообщили в ведомстве. Если вы были свидетелем конфликта, то сообщите информацию по номеру +7 (343) 356-42-09 или 02. Ранее на проспекте Ленина в районе перекрестка с улицей Восточной в Екатеринбурге встали трамваи. Движение остановили из-за драки двух пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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