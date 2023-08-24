В центре Екатеринбурга встали трамваи из-за драки пассажиров

На проспекте Ленина в районе перекрестка с улицей Восточной в Екатеринбурге встали трамваи. По предварительным данным, движение остановили из-за драки двух пассажиров.
«Трамвай ехал со станции 40 лет ВЛКСМ на остановку Бажова. Во время движения в салоне вагона № 188 подрались два пассажира. В результате разбито большое салонное стекло, у пассажира разбита голова», — цитирует 66.RU представителей Гортранса.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там подтвердили информацию о конфликте. «Информация по факту конфликтной ситуации в общественном транспорте зарегистрирована в отделе полиции №1 Кировского района. В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в полиции.
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