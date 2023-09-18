В Челябинске трамваи №20 и №22 изменят маршруты

18 сентября 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

Маршруты двух трамваев изменятся до конца сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 19 по 30 сентября трамваи №20 и №22 изменят маршруты. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта в telegram-канале. «Трамваи №20 и №22 временно изменят маршруты. С 5 часов 19 сентября до 5 утра 30 сентября закрывается движение трамваев на участке: Трамвайное депо № 1 — Российская», — уточнили в пресс-службе ведомства. Также меняются стрелочные переводы у трамвайного депо № 1 и Монтажного колледжа. Трамваи №20 проследуют от ЧМК по улицам Кирова, Карла Маркса и Российской до ЧГРЭСа. Трамваи №22 с одиночными вагонами поедут по улицам Чистопольская, Первой Пятилетки до трамвайного депо №1. Сдвоенные вагоны этого маршрута проследуют от улицы Чистопольской по улице Горького до конечной по улице Чичерина. Ранее в Челябинске изменили схему движения троллейбусов. С 16 сентября до 5 утра 16 октября отменен троллейбус №5, а троллейбусы №2 и №16 временно изменили маршруты. Причина — модернизация контактной сети на улицах Воровского, Блюхера, а также ремонт трамвайных путей на перекрестке Свердловского проспекта и Воровского.

В Челябинске с 19 по 30 сентября трамваи №20 и №22 изменят маршруты. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта в telegram-канале. «Трамваи №20 и №22 временно изменят маршруты. С 5 часов 19 сентября до 5 утра 30 сентября закрывается движение трамваев на участке: Трамвайное депо № 1 — Российская», — уточнили в пресс-службе ведомства. Также меняются стрелочные переводы у трамвайного депо № 1 и Монтажного колледжа. Трамваи №20 проследуют от ЧМК по улицам Кирова, Карла Маркса и Российской до ЧГРЭСа. Трамваи №22 с одиночными вагонами поедут по улицам Чистопольская, Первой Пятилетки до трамвайного депо №1. Сдвоенные вагоны этого маршрута проследуют от улицы Чистопольской по улице Горького до конечной по улице Чичерина. Ранее в Челябинске изменили схему движения троллейбусов. С 16 сентября до 5 утра 16 октября отменен троллейбус №5, а троллейбусы №2 и №16 временно изменили маршруты. Причина — модернизация контактной сети на улицах Воровского, Блюхера, а также ремонт трамвайных путей на перекрестке Свердловского проспекта и Воровского.