18 сентября 2023

Хинштейн отчитал главу округа в Пермском крае за отказ уволить осужденного зама

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание президиума генерального совета политической партии «Единая Россия». Москва, хинштейн александр, портрет
Алесандр Хинштейн направит обращение к губернатору Прикамья с требованием организовать проверку Фото:

Депутата Госдумы Александра Хинштейна возмутило решение главы Большесосновского муниципального округа Пермского края Владимира Трескова не увольнять своего заместителя Андрея Варова, осужденного за мошенничество. Хинштейн назвал происходящее в регионе «безобразной ситуацией».

«Любому адекватному человеку очевидно, что такому персонажу (как Варов — прим. URA.RU) не место в органах власти. Но только не главе округа, который по какой-то неведомой причине занялся формализмом и апеллирует, что прямого запрета на работу в приговоре суда нет. В ближайшее время направлю обращение к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину о проведении проверки в отношении главы округа и увольнении уголовника Варова», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале.

В августе 2023 года Варов был признан виновным в мошенничестве за действия на посту директора школы Заболотовского поселения. В конце 2021 года он обманом заставил подчиненных перевести ему премии, предназначавшиеся педагогам. В рамках уголовного дела Варова оштрафовали на 100 тысяч рублей. Пост замглавы округа по соцвопросам он занимает с 28 февраля прошлого года. Несмотря на приговор, Варов продолжает работать в администрации, выяснило URA.RU.

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Депутата Госдумы Александра Хинштейна возмутило решение главы Большесосновского муниципального округа Пермского края Владимира Трескова не увольнять своего заместителя Андрея Варова, осужденного за мошенничество. Хинштейн назвал происходящее в регионе «безобразной ситуацией». «Любому адекватному человеку очевидно, что такому персонажу (как Варов — прим. URA.RU) не место в органах власти. Но только не главе округа, который по какой-то неведомой причине занялся формализмом и апеллирует, что прямого запрета на работу в приговоре суда нет. В ближайшее время направлю обращение к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину о проведении проверки в отношении главы округа и увольнении уголовника Варова», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. В августе 2023 года Варов был признан виновным в мошенничестве за действия на посту директора школы Заболотовского поселения. В конце 2021 года он обманом заставил подчиненных перевести ему премии, предназначавшиеся педагогам. В рамках уголовного дела Варова оштрафовали на 100 тысяч рублей. Пост замглавы округа по соцвопросам он занимает с 28 февраля прошлого года. Несмотря на приговор, Варов продолжает работать в администрации, выяснило URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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