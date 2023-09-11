11 сентября 2023

В Пермском крае осужденный директор школы продолжил работу в мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Взятка, деньги. Тюмень
Еще в 2021 году Андрей Варов вынудил подчиненных отдать ему премии Фото:

В Пермском крае суд признал бывшего директора Заболотовской школы Большесосновского муниципального округа виновным в мошенничестве. Он обманом заставил подчиненных перевести ему начисленные педагогам премии. При этом сейчас мошенник продолжает работать в администрации Большесосновского округа.

«Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу. В настоящее время в связи с занятием, осужденным должности в органах местного самоуправления, прокуратурой инициирована проверка», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Как рассказывало URA.RU, мошенничество чиновник совершил, будучи директором школы в декабре 2021 года. «Коммерсант-Прикамье» писал летом, что речь идет об Андрее Варове. Андрей Викторович Варов действительно указывался ранее в качестве директора на сайте Заболотовской школы, а сейчас на сайте мэрии округа он указан как заместитель главы администрации по социальным вопросам. URA.RU направило запрос в администрацию Большесосновского округа с просьбой прояснить судьбу заместителя главы в связи с приговором суда.

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В Пермском крае суд признал бывшего директора Заболотовской школы Большесосновского муниципального округа виновным в мошенничестве. Он обманом заставил подчиненных перевести ему начисленные педагогам премии. При этом сейчас мошенник продолжает работать в администрации Большесосновского округа. «Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу. В настоящее время в связи с занятием, осужденным должности в органах местного самоуправления, прокуратурой инициирована проверка», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Как рассказывало URA.RU, мошенничество чиновник совершил, будучи директором школы в декабре 2021 года. «Коммерсант-Прикамье» писал летом, что речь идет об Андрее Варове. Андрей Викторович Варов действительно указывался ранее в качестве директора на сайте Заболотовской школы, а сейчас на сайте мэрии округа он указан как заместитель главы администрации по социальным вопросам. URA.RU направило запрос в администрацию Большесосновского округа с просьбой прояснить судьбу заместителя главы в связи с приговором суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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