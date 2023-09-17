В Пермском крае глава Большой Сосновы отказался увольнять осужденного зама

18 сентября 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Суд не запретил чиновнику работать в мэрии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель главы Большесосновского муниципального округа Пермского края Андрей Варов продолжит работу, несмотря на обвинительный приговор суда по делу о мошенничестве. Это следует из ответа мэра округа Владимира Трескова на запрос URA.RU. «Приговором суда в отношении Варова не предусмотрено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в органах местного самоуправления», — пояснил URA.RU Тресков. Он отметил также, что на своем посту Варов не распоряжается финансами. Исходя из этого, увольнять чиновника нет причин, уверен Тресков. Ранее URA.RU рассказывало, что Варова в начале августа 2023 года признали виновным в мошенничестве, за действия на посту директора школы Заболотовского поселения. В декабре 2021 года он обманом заставил подчиненных перевести ему начисленные педагогам премии. Приговор об уголовном штрафе в 100 тысяч рублей вступил в законную силу в сентябре. Кресло заместителя главы округа по социальным вопросам Варов занимает с 28 февраля 2022 года.

Заместитель главы Большесосновского муниципального округа Пермского края Андрей Варов продолжит работу, несмотря на обвинительный приговор суда по делу о мошенничестве. Это следует из ответа мэра округа Владимира Трескова на запрос URA.RU. «Приговором суда в отношении Варова не предусмотрено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в органах местного самоуправления», — пояснил URA.RU Тресков. Он отметил также, что на своем посту Варов не распоряжается финансами. Исходя из этого, увольнять чиновника нет причин, уверен Тресков. Ранее URA.RU рассказывало, что Варова в начале августа 2023 года признали виновным в мошенничестве, за действия на посту директора школы Заболотовского поселения. В декабре 2021 года он обманом заставил подчиненных перевести ему начисленные педагогам премии. Приговор об уголовном штрафе в 100 тысяч рублей вступил в законную силу в сентябре. Кресло заместителя главы округа по социальным вопросам Варов занимает с 28 февраля 2022 года.