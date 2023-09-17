17 сентября 2023

В Пермском крае глава Большой Сосновы отказался увольнять осужденного зама

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на Узбекско-Российском экономическом форуме в Самарканде. Самарканд, Узбекистан, депутат, чиновник, портфель, министр, должность
Суд не запретил чиновнику работать в мэрии Фото:

Заместитель главы Большесосновского муниципального округа Пермского края Андрей Варов продолжит работу, несмотря на обвинительный приговор суда по делу о мошенничестве. Это следует из ответа мэра округа Владимира Трескова на запрос URA.RU.

«Приговором суда в отношении Варова не предусмотрено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в органах местного самоуправления», — пояснил URA.RU Тресков. Он отметил также, что на своем посту Варов не распоряжается финансами. Исходя из этого, увольнять чиновника нет причин, уверен Тресков.

Ранее URA.RU рассказывало, что Варова в начале августа 2023 года признали виновным в мошенничестве, за действия на посту директора школы Заболотовского поселения. В декабре 2021 года он обманом заставил подчиненных перевести ему начисленные педагогам премии. Приговор об уголовном штрафе в 100 тысяч рублей вступил в законную силу в сентябре. Кресло заместителя главы округа по социальным вопросам Варов занимает с 28 февраля 2022 года.

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Заместитель главы Большесосновского муниципального округа Пермского края Андрей Варов продолжит работу, несмотря на обвинительный приговор суда по делу о мошенничестве. Это следует из ответа мэра округа Владимира Трескова на запрос URA.RU. «Приговором суда в отношении Варова не предусмотрено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в органах местного самоуправления», — пояснил URA.RU Тресков. Он отметил также, что на своем посту Варов не распоряжается финансами. Исходя из этого, увольнять чиновника нет причин, уверен Тресков. Ранее URA.RU рассказывало, что Варова в начале августа 2023 года признали виновным в мошенничестве, за действия на посту директора школы Заболотовского поселения. В декабре 2021 года он обманом заставил подчиненных перевести ему начисленные педагогам премии. Приговор об уголовном штрафе в 100 тысяч рублей вступил в законную силу в сентябре. Кресло заместителя главы округа по социальным вопросам Варов занимает с 28 февраля 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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