Молдавия намерена избежать судебной тяжбы с «Газпромом» из-за долга в 709 млн долларов

Парликов: Молдавия не хочет судиться с «Газпромом» из-за исторического долга

19 сентября 2023 в 01:10 Размер текста - 17 +

Власти Молдавии предлагают не выплачивать долг за российский газ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Правительство Молдавии намерено избежать судебной тяжбы с «Газпромом» из-за задолженности в 709 миллионов долларов. Об этом заявил министр энергетики страны Виктор Парликов. «Мы пытаемся избежать обращения в суд, так как, подавая предложение об урегулировании долга, основывались на реальных юридических фактах. В Кишиневе считают, что 400 миллионов долларов из исторической суммы долга за поставки российского газа Молдавии можно списать, так как с 2020 года „Газпром“ не истребовал эти деньги», — заявил Парликов в эфире телеканала TV8. В законах Молдавии и России говорится, что долги должны подтверждаться каждые три года. Но с 2020 года «Газпром» никаких переподтверждений не проводил, и аудиторы зафиксировали как есть. Как отмечает Парликов, в Кишиневе могут заплатить этот долг, но имеют право и не платить. «Вот мы предлагаем не выплачивать», — заявил политик. Еще в начале года власти Молдавии, которая столкнулась с огромными долгами перед «Газпромом», стали рассуждать о возможном пересмотре условий контракта на поставку энергоресурсов в страну. «Имеющиеся у нас с „Газпромом“ договоры заключены на определенный срок, но их обязательно надо будет пересмотреть и переосмыслить», — заявил тогда Парликов. Глава МИД России Мария Захарова посоветовала Молдавии более ответственно подходить к аудиту в вопросе поставок природного газа ПАО «Газпром». Так она прокомментировала вопрос СМИ о якобы отсутствии документального подтверждения задолженности молдавской стороны перед российской компанией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство Молдавии намерено избежать судебной тяжбы с «Газпромом» из-за задолженности в 709 миллионов долларов. Об этом заявил министр энергетики страны Виктор Парликов. «Мы пытаемся избежать обращения в суд, так как, подавая предложение об урегулировании долга, основывались на реальных юридических фактах. В Кишиневе считают, что 400 миллионов долларов из исторической суммы долга за поставки российского газа Молдавии можно списать, так как с 2020 года „Газпром“ не истребовал эти деньги», — заявил Парликов в эфире телеканала TV8. В законах Молдавии и России говорится, что долги должны подтверждаться каждые три года. Но с 2020 года «Газпром» никаких переподтверждений не проводил, и аудиторы зафиксировали как есть. Как отмечает Парликов, в Кишиневе могут заплатить этот долг, но имеют право и не платить. «Вот мы предлагаем не выплачивать», — заявил политик. Еще в начале года власти Молдавии, которая столкнулась с огромными долгами перед «Газпромом», стали рассуждать о возможном пересмотре условий контракта на поставку энергоресурсов в страну. «Имеющиеся у нас с „Газпромом“ договоры заключены на определенный срок, но их обязательно надо будет пересмотреть и переосмыслить», — заявил тогда Парликов. Глава МИД России Мария Захарова посоветовала Молдавии более ответственно подходить к аудиту в вопросе поставок природного газа ПАО «Газпром». Так она прокомментировала вопрос СМИ о якобы отсутствии документального подтверждения задолженности молдавской стороны перед российской компанией.