18 сентября 2023

В Саранске планируют запустить прямые рейсы в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, небо, самолет, самолет в небе
Прямые рейсы по маршруту Саранск — Екатеринбург планируют возобновить, заявил Александр Кистайкин Фото:

В Саранске планируют возобновить прямые рейсы в Екатеринбург. Об этом заявил генеральный директор АО «Международный аэропорт Саранск» Александр Кистайкин.

«Ранее такой рейс у нас был, но закрылся», — передает слова Александра Кистайкина ТАСС. В данный момент ведутся переговоры с авиакомпаниями об открытии прямого рейса из Саранска в Екатеринбург, добавил гендиректор АО «Международный аэропорт Саранск».

Ранее авиакомпания Red Wings запустила прямые перелеты из Екатеринбурга в Баку — столицу Азербайджана. Полеты будут выполняться два раза в неделю.

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В Саранске планируют возобновить прямые рейсы в Екатеринбург. Об этом заявил генеральный директор АО «Международный аэропорт Саранск» Александр Кистайкин. «Ранее такой рейс у нас был, но закрылся», — передает слова Александра Кистайкина ТАСС. В данный момент ведутся переговоры с авиакомпаниями об открытии прямого рейса из Саранска в Екатеринбург, добавил гендиректор АО «Международный аэропорт Саранск». Ранее авиакомпания Red Wings запустила прямые перелеты из Екатеринбурга в Баку — столицу Азербайджана. Полеты будут выполняться два раза в неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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