В Саранске планируют запустить прямые рейсы в Екатеринбург

Прямые рейсы по маршруту Саранск — Екатеринбург планируют возобновить, заявил Александр Кистайкин
В Саранске планируют возобновить прямые рейсы в Екатеринбург. Об этом заявил генеральный директор АО «Международный аэропорт Саранск» Александр Кистайкин.
«Ранее такой рейс у нас был, но закрылся», — передает слова Александра Кистайкина ТАСС. В данный момент ведутся переговоры с авиакомпаниями об открытии прямого рейса из Саранска в Екатеринбург, добавил гендиректор АО «Международный аэропорт Саранск».
Ранее авиакомпания Red Wings запустила прямые перелеты из Екатеринбурга в Баку — столицу Азербайджана. Полеты будут выполняться два раза в неделю.
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