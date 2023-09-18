18 сентября 2023
17 сентября 2023

Мэр из ХМАО готовит новую волну сокращений в рядах чиновников. Инсайд

Мэр Советского района Буренков готовит сокращения бюджетников
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Советского района готовит очередную волну сокращений Фото:

В ХМАО мэр Советского района Евгений Буренков готовит очередную волну сокращения бюджетников, столкнувшись с необходимостью оптимизировать расходы. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте.

«Увольнения в муниципалитете идут уже два года, и новая волна зачисток готовится в ближайшее время. Администрация вынуждена оптимизировать аппарат чиновников из-за сокращения бюджета», — поделился инсайдер.

Буренков в разговоре с корреспондентом агентства подтвердил инсайд. Вопрос, сколько людей останутся без работы, пока остается открытым. «Мы пересматриваем состав и функции отдельных структур, у нас будут определенные преобразования, и они должны привести к изменению не только структуры, но и численности. Единственное, что мы сейчас планируем уточнить, — это изменения в законодательстве, которые коснулись, функций органов местного самоуправления, в частности, связанных с проведением СВО. Именно поэтому я пока не готов назвать точное число сотрудников, которые подпадут под сокращение», — отметил глава района.

Ранее URA.RU писало о предыдущем этапе сокращений чиновников и бюджетников Советского района. Весной 2023 года упразднили должности порядка 15 работников отделов культуры и спорта, а также двух сотрудников Счетной палаты муниципалитета.

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В ХМАО мэр Советского района Евгений Буренков готовит очередную волну сокращения бюджетников, столкнувшись с необходимостью оптимизировать расходы. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте. «Увольнения в муниципалитете идут уже два года, и новая волна зачисток готовится в ближайшее время. Администрация вынуждена оптимизировать аппарат чиновников из-за сокращения бюджета», — поделился инсайдер. Буренков в разговоре с корреспондентом агентства подтвердил инсайд. Вопрос, сколько людей останутся без работы, пока остается открытым. «Мы пересматриваем состав и функции отдельных структур, у нас будут определенные преобразования, и они должны привести к изменению не только структуры, но и численности. Единственное, что мы сейчас планируем уточнить, — это изменения в законодательстве, которые коснулись, функций органов местного самоуправления, в частности, связанных с проведением СВО. Именно поэтому я пока не готов назвать точное число сотрудников, которые подпадут под сокращение», — отметил глава района. Ранее URA.RU писало о предыдущем этапе сокращений чиновников и бюджетников Советского района. Весной 2023 года упразднили должности порядка 15 работников отделов культуры и спорта, а также двух сотрудников Счетной палаты муниципалитета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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