Мэр Кургана Ситникова предупредила о масштабных проверках перевозчиков

Проверкой мэрия хочет сделать общественный транспорт для пассажиров безопаснее и комфортнее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане планируется провести масштабные проверки транспортных компаний, осуществляющих перевозку пассажиров по городу. Об этом говорилось на совещании под руководством главы города Елены Ситниковой, где присутствовали руководители транспортных компаний и представители надзорных органов.

«Администрация города всегда будет защищать интересы жителей. Будет проведена проверка соблюдения компаниями-перевозчиками лицензионных требований и требований российского законодательства», — цитирует мэра Ситникову группа ЦУР в соцсети «ВКонтакте».

По словам Ситниковой, большинство жалоб от жителей города касаются работы перевозчиков, осуществляющих свои услуги по нерегулируемым тарифам. Она отметила, что все транспортные компании, которые работают на территории Кургана, обязаны соблюдать законодательство. Городские власти вместе с контролирующими организациями продолжат следить за обеспечением комфорта и безопасности пассажирских перевозок.

Проверки призваны улучшить качество услуг, предоставляемых транспортными компаниями, а также обеспечить безопасность пассажиров. В рамках проверок будет проверена техническая исправность автобусов, соблюдение водителями правил дорожного движения и выполнение санитарных норм. Результаты будут опубликованы.

Ранее URA.RU писало, что курганских перевозчиков собрали в администрации города на срочном совещании. Вместе с представителями надзорных органов на совещании обсуждались проблемы безопасности пассажиров общественного транспорта.