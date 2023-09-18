Тюменская область стала единственным российским участником лесопромышленной выставки в Алжире

Тюменские компании представили Россию на лесопромышленной выставке в Алжире

Тюменские предприниматели принимают участие в лесопромышленной выставке «Algeria WoodTech 2023» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Компании «ПК Леском», «Экотехнологии Групп» и «КреативХаус» из Тюменской области стали единственными представителями России на международной выставке «Algeria WoodTech 2023», которая проходит в Алжире с 18 по 21 сентября. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра регионального правительства.

«Международная выставка «Algeria WoodTech 2023» работает с 18 по 21 сентября. Тюменская область — единственный российский регион среди участников. Бизнес-делегация региона состоит из трех компаний: ООО «ПК Леском»; ООО «Экотехнологии Групп»; ООО «КреативХаус», — указано в сообщении Инфоцентра.

Там добавили, что российские бизнесмены планируют наладить контакты с предпринимателями из других стран. Представители тюменских компаний также провели рабочую встречу с торговым представителем России в Алжире Иваном Наличем. Помимо РФ и Алжира, в выставке принимают участие бизнесмены из Турции, Китая, Марокко, Туниса, Египта и других стран.

Ранее агентство писало о том, что Тюменская область готовится наладить экспорт коры лиственниц в страны ближнего зарубежья. Пробная партия продукции уже была направлена в республику Казахстан.