В РФ разрабатывают снаряды, превосходящие артиллерию НАТО

«Ростех» разрабатывает снаряды нового поколения для самоходной гаубицы «Мальва»
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Репетиция парада Победы. Екатеринбург, военная техника, мста-с, артиллерия, самоходная гаубица
Оборонные предприятия разрабатывают нового поколения для российских САУ, заявил Бекхан Оздоев Фото:

Оборонные предприятия «Ростеха» разрабатывают новое поколение снарядов, включая управляемые, для самоходной гаубицы «Мальва», которые будут превосходить аналоги НАТО. Об этом рассказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

«Создаем новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы „Мальва“, в том числе управляемых, которые обеспечат преимущество перед артиллерией стран НАТО», — передает слова Оздоева telegram-канал «Ростеха». Он добавил, что предприятия также продолжают осуществлять регулярные поставки техники в российские вооруженные силы, следуя графикам, оговоренным с Минобороны.

Ранее в рамках презентации «Ростеха» была представлена первая российская колесная гаубица «Мальва». Она разработана для поражения различных целей, включая командные пункты, оборонительные сооружения, артиллерийские и ракетные установки, системы ПВО, бронетехнику и противников. С целью противодействия западным гаубицам, дальность стрельбы самоходной артиллерийской установки «Мальва» будет увеличена, передает «Национальная служба новостей».

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Оборонные предприятия «Ростеха» разрабатывают новое поколение снарядов, включая управляемые, для самоходной гаубицы «Мальва», которые будут превосходить аналоги НАТО. Об этом рассказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев. «Создаем новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы „Мальва“, в том числе управляемых, которые обеспечат преимущество перед артиллерией стран НАТО», — передает слова Оздоева telegram-канал «Ростеха». Он добавил, что предприятия также продолжают осуществлять регулярные поставки техники в российские вооруженные силы, следуя графикам, оговоренным с Минобороны. Ранее в рамках презентации «Ростеха» была представлена первая российская колесная гаубица «Мальва». Она разработана для поражения различных целей, включая командные пункты, оборонительные сооружения, артиллерийские и ракетные установки, системы ПВО, бронетехнику и противников. С целью противодействия западным гаубицам, дальность стрельбы самоходной артиллерийской установки «Мальва» будет увеличена, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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