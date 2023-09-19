В РФ разрабатывают снаряды, превосходящие артиллерию НАТО

«Ростех» разрабатывает снаряды нового поколения для самоходной гаубицы «Мальва»

19 сентября 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Оборонные предприятия разрабатывают нового поколения для российских САУ, заявил Бекхан Оздоев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Оборонные предприятия «Ростеха» разрабатывают новое поколение снарядов, включая управляемые, для самоходной гаубицы «Мальва», которые будут превосходить аналоги НАТО. Об этом рассказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев. «Создаем новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы „Мальва“, в том числе управляемых, которые обеспечат преимущество перед артиллерией стран НАТО», — передает слова Оздоева telegram-канал «Ростеха». Он добавил, что предприятия также продолжают осуществлять регулярные поставки техники в российские вооруженные силы, следуя графикам, оговоренным с Минобороны. Ранее в рамках презентации «Ростеха» была представлена первая российская колесная гаубица «Мальва». Она разработана для поражения различных целей, включая командные пункты, оборонительные сооружения, артиллерийские и ракетные установки, системы ПВО, бронетехнику и противников. С целью противодействия западным гаубицам, дальность стрельбы самоходной артиллерийской установки «Мальва» будет увеличена, передает «Национальная служба новостей».

Оборонные предприятия «Ростеха» разрабатывают новое поколение снарядов, включая управляемые, для самоходной гаубицы «Мальва», которые будут превосходить аналоги НАТО. Об этом рассказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев. «Создаем новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы „Мальва“, в том числе управляемых, которые обеспечат преимущество перед артиллерией стран НАТО», — передает слова Оздоева telegram-канал «Ростеха». Он добавил, что предприятия также продолжают осуществлять регулярные поставки техники в российские вооруженные силы, следуя графикам, оговоренным с Минобороны. Ранее в рамках презентации «Ростеха» была представлена первая российская колесная гаубица «Мальва». Она разработана для поражения различных целей, включая командные пункты, оборонительные сооружения, артиллерийские и ракетные установки, системы ПВО, бронетехнику и противников. С целью противодействия западным гаубицам, дальность стрельбы самоходной артиллерийской установки «Мальва» будет увеличена, передает «Национальная служба новостей».