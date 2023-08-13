УВЗ показал первую отечественную гаубицу «Мальва», которая поражает ПВО противника на СВО. Видео

14 августа 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Гаубица «Мальва» поражает системы ПВО, колонны бронетехники и живую силу противника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») показал первую отечественную колесную гаубицу «Мальва». Она создана для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника. «Эта колесная гаубица обладает улучшенной, в сравнении с гусеничными артустановками, маневренностью и меньшей стоимостью эксплуатации. Время развертывания на позиции, уход с нее и наведение на цель занимают намного меньше времени, чем у буксируемых орудий. Одна из отличительных особенностей „Мальвы“ — режим „одновременный огневой налет“, когда сразу несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели», — говорится в telegram-канале госкорпорации «Ростех». Скорострельность составляет более 7 выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов. Артустановка способна проехать по дорогам общего пользования без дозаправки 1000 км и хорошо преодолевает бездорожье.

«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») показал первую отечественную колесную гаубицу «Мальва». Она создана для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника. «Эта колесная гаубица обладает улучшенной, в сравнении с гусеничными артустановками, маневренностью и меньшей стоимостью эксплуатации. Время развертывания на позиции, уход с нее и наведение на цель занимают намного меньше времени, чем у буксируемых орудий. Одна из отличительных особенностей „Мальвы“ — режим „одновременный огневой налет“, когда сразу несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели», — говорится в telegram-канале госкорпорации «Ростех». Скорострельность составляет более 7 выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов. Артустановка способна проехать по дорогам общего пользования без дозаправки 1000 км и хорошо преодолевает бездорожье.