«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») показал первую отечественную колесную гаубицу «Мальва». Она создана для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.
«Эта колесная гаубица обладает улучшенной, в сравнении с гусеничными артустановками, маневренностью и меньшей стоимостью эксплуатации. Время развертывания на позиции, уход с нее и наведение на цель занимают намного меньше времени, чем у буксируемых орудий. Одна из отличительных особенностей „Мальвы“ — режим „одновременный огневой налет“, когда сразу несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели», — говорится в telegram-канале госкорпорации «Ростех».
Скорострельность составляет более 7 выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов. Артустановка способна проехать по дорогам общего пользования без дозаправки 1000 км и хорошо преодолевает бездорожье.
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