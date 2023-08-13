13 августа 2023

УВЗ показал первую отечественную гаубицу «Мальва», которая поражает ПВО противника на СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Агитпоезд "Армия Победы" в Екатеринбурге, пушка, армия, гаубица, артиллерия
Гаубица «Мальва» поражает системы ПВО, колонны бронетехники и живую силу противника Фото:

«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») показал первую отечественную колесную гаубицу «Мальва». Она создана для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

«Эта колесная гаубица обладает улучшенной, в сравнении с гусеничными артустановками, маневренностью и меньшей стоимостью эксплуатации. Время развертывания на позиции, уход с нее и наведение на цель занимают намного меньше времени, чем у буксируемых орудий. Одна из отличительных особенностей „Мальвы“ — режим „одновременный огневой налет“, когда сразу несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели», — говорится в telegram-канале госкорпорации «Ростех».

Скорострельность составляет более 7 выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов. Артустановка способна проехать по дорогам общего пользования без дозаправки 1000 км и хорошо преодолевает бездорожье.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») показал первую отечественную колесную гаубицу «Мальва». Она создана для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника. «Эта колесная гаубица обладает улучшенной, в сравнении с гусеничными артустановками, маневренностью и меньшей стоимостью эксплуатации. Время развертывания на позиции, уход с нее и наведение на цель занимают намного меньше времени, чем у буксируемых орудий. Одна из отличительных особенностей „Мальвы“ — режим „одновременный огневой налет“, когда сразу несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели», — говорится в telegram-канале госкорпорации «Ростех». Скорострельность составляет более 7 выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов. Артустановка способна проехать по дорогам общего пользования без дозаправки 1000 км и хорошо преодолевает бездорожье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...