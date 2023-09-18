18 сентября 2023

В ХМАО закрывают школы на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ. Курган, егэ, класс, экзамен, карантин, каникулы, школа, школьные парты
Образовательные учреждения уходят на дистант Фото:

В Югре из-за превышения эпидпорога по заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом четыре образовательных учреждения полностью перешли на дистанционное обучение. Еще в 19 школах образовательных процесс приостановили частично. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте окружного Роспотребнадзора.

«За неделю 11.09 -17.09.2023 зарегистрировано 117,9 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения, что выше предыдущей недели на 91,0% и выше эпидемического порога на 34,2%. Зарегистрировано 9,7 на 100 тысяч населения случаев COVID-19, что выше предыдущей недели на 57,3%. На 37 неделе полностью приостановлен образовательный процесс в 3-х школах и 1-м детском саду и частично приостановлен в 62 классах 19-ти школ», — сообщили на сайте ведомства.

Среди вирусов найдены SARS-CоV-2, риновирус, аденовирус, РС-вирус, и другие. При этом рост заболеваемости отмечается во всех муниципальных округах Югры.

Ранее URA.RU писало о том, что глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский спрогнозировал появление свиного и гонконгского типов гриппа осенью. Кроме того, в Югре ожидается распространение коронавируса в качестве сезонного ОРВИ.

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В Югре из-за превышения эпидпорога по заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом четыре образовательных учреждения полностью перешли на дистанционное обучение. Еще в 19 школах образовательных процесс приостановили частично. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте окружного Роспотребнадзора. «За неделю 11.09 -17.09.2023 зарегистрировано 117,9 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения, что выше предыдущей недели на 91,0% и выше эпидемического порога на 34,2%. Зарегистрировано 9,7 на 100 тысяч населения случаев COVID-19, что выше предыдущей недели на 57,3%. На 37 неделе полностью приостановлен образовательный процесс в 3-х школах и 1-м детском саду и частично приостановлен в 62 классах 19-ти школ», — сообщили на сайте ведомства. Среди вирусов найдены SARS-CоV-2, риновирус, аденовирус, РС-вирус, и другие. При этом рост заболеваемости отмечается во всех муниципальных округах Югры. Ранее URA.RU писало о том, что глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский спрогнозировал появление свиного и гонконгского типов гриппа осенью. Кроме того, в Югре ожидается распространение коронавируса в качестве сезонного ОРВИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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