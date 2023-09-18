18 сентября 2023

В Ревде подросток угнал автомобиль и попал в аварию. Фото

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Оцепление недалеко от места крушения вертолета авиаотряда ФСБ. Челябинск , гаи, полиция, гибдд, дпс
Подросток взял ключи от авто без спроса (архивное фото) Фото:

В Ревде (Свердловская область) 16-летний подросток угнал автомобиль дальнего родственника и попал в аварию. На молодого человека завели уголовное дело. Об этом сообщает МО МВД России «Ревдинский».

«17 сентября в полицию с заявлением об угоне своего автомобиля Toyota Avensis стоимостью 300 тысяч рублей обратился владелец и сообщил, что машину угнал его дальний родственник, получивший свободный доступ к ключам зажигания и решивший покататься в ночное время», — заявляют силовики в своей группе во «ВКонтакте». Молодого человека оперативно задержали.

Позже выяснилось, что ночью парень не справился с управлением и врезался в другой припаркованный автомобиль, после бросил угнанную машину. В полиции подросток признался в содеянном и раскаялся, авто вернули хозяину. На ревдинца завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Ранее под Верхотурьем 16-летний подросток взял без спроса ключи у бабушки, взял автомобиль ВАЗ и поехал кататься с подругой. В результат школьники попали в ДТП: столкнули с лесовозом и погибли.

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В Ревде (Свердловская область) 16-летний подросток угнал автомобиль дальнего родственника и попал в аварию. На молодого человека завели уголовное дело. Об этом сообщает МО МВД России «Ревдинский». «17 сентября в полицию с заявлением об угоне своего автомобиля Toyota Avensis стоимостью 300 тысяч рублей обратился владелец и сообщил, что машину угнал его дальний родственник, получивший свободный доступ к ключам зажигания и решивший покататься в ночное время», — заявляют силовики в своей группе во «ВКонтакте». Молодого человека оперативно задержали. Позже выяснилось, что ночью парень не справился с управлением и врезался в другой припаркованный автомобиль, после бросил угнанную машину. В полиции подросток признался в содеянном и раскаялся, авто вернули хозяину. На ревдинца завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ранее под Верхотурьем 16-летний подросток взял без спроса ключи у бабушки, взял автомобиль ВАЗ и поехал кататься с подругой. В результат школьники попали в ДТП: столкнули с лесовозом и погибли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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