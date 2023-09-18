В Ревде подросток угнал автомобиль и попал в аварию. Фото

19 сентября 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Подросток взял ключи от авто без спроса (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ревде (Свердловская область) 16-летний подросток угнал автомобиль дальнего родственника и попал в аварию. На молодого человека завели уголовное дело. Об этом сообщает МО МВД России «Ревдинский». «17 сентября в полицию с заявлением об угоне своего автомобиля Toyota Avensis стоимостью 300 тысяч рублей обратился владелец и сообщил, что машину угнал его дальний родственник, получивший свободный доступ к ключам зажигания и решивший покататься в ночное время», — заявляют силовики в своей группе во «ВКонтакте». Молодого человека оперативно задержали. Позже выяснилось, что ночью парень не справился с управлением и врезался в другой припаркованный автомобиль, после бросил угнанную машину. В полиции подросток признался в содеянном и раскаялся, авто вернули хозяину. На ревдинца завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ранее под Верхотурьем 16-летний подросток взял без спроса ключи у бабушки, взял автомобиль ВАЗ и поехал кататься с подругой. В результат школьники попали в ДТП: столкнули с лесовозом и погибли. Фото: МО МВД России «Ревдинский» (https://vk.com/mmo.mvd.revdinsky)

В Ревде (Свердловская область) 16-летний подросток угнал автомобиль дальнего родственника и попал в аварию. На молодого человека завели уголовное дело. Об этом сообщает МО МВД России «Ревдинский». «17 сентября в полицию с заявлением об угоне своего автомобиля Toyota Avensis стоимостью 300 тысяч рублей обратился владелец и сообщил, что машину угнал его дальний родственник, получивший свободный доступ к ключам зажигания и решивший покататься в ночное время», — заявляют силовики в своей группе во «ВКонтакте». Молодого человека оперативно задержали. Позже выяснилось, что ночью парень не справился с управлением и врезался в другой припаркованный автомобиль, после бросил угнанную машину. В полиции подросток признался в содеянном и раскаялся, авто вернули хозяину. На ревдинца завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ранее под Верхотурьем 16-летний подросток взял без спроса ключи у бабушки, взял автомобиль ВАЗ и поехал кататься с подругой. В результат школьники попали в ДТП: столкнули с лесовозом и погибли.