В Ревде (Свердловская область) 16-летний подросток угнал автомобиль дальнего родственника и попал в аварию. На молодого человека завели уголовное дело. Об этом сообщает МО МВД России «Ревдинский».
«17 сентября в полицию с заявлением об угоне своего автомобиля Toyota Avensis стоимостью 300 тысяч рублей обратился владелец и сообщил, что машину угнал его дальний родственник, получивший свободный доступ к ключам зажигания и решивший покататься в ночное время», — заявляют силовики в своей группе во «ВКонтакте». Молодого человека оперативно задержали.
Позже выяснилось, что ночью парень не справился с управлением и врезался в другой припаркованный автомобиль, после бросил угнанную машину. В полиции подросток признался в содеянном и раскаялся, авто вернули хозяину. На ревдинца завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Ранее под Верхотурьем 16-летний подросток взял без спроса ключи у бабушки, взял автомобиль ВАЗ и поехал кататься с подругой. В результат школьники попали в ДТП: столкнули с лесовозом и погибли.
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