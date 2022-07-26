В аварии погибли 16-летний мальчик и 12-летняя девочка, еще одна пассажирка (14 лет) находится в больнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На грунтовой дороге под Верхотурьем (Свердловская область) в столкновении с лесовозом погибли двое подростков, еще одна девочка находится в больнице. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД.

«ДТП произошло днем 26 июля на 17-м километре дороги село Прокопьевская Салда — село Пия. По предварительной информации, 16-летний водитель автомобиля ВАЗ, не имеющий права управления, выбрал неправильную скорость. Не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем „Урал“, груженным лесом», — рассказывают в ГИБДД.

В аварии погиб водитель и 12-летняя пассажирка. Еще одна пассажирка — 14-летняя девочка — находится в больнице. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности. Инспекторы выяснили, что подросток был у бабушки в гостях и без спроса взял ключи от стоявшего во дворе автомобиля ВАЗ, снятого с учета в 2021-м году. Ни они, ни родители знакомых девочек не знали, что подростки поехали кататься.

За рулем грузовика находился 57-летний свердловчанин со стажем вождения 29 лет. К административной ответственности не привлекался, медосвидетельствование показало, что в момент аварии он был трезв. Мужчина пояснил, что ехал по дороге, когда перед ним внезапно появилась легковушка. Инспекторы продолжают выяснять обстоятельства аварии.

Водитель лесовоза пояснил, что ехал по своей полосе, когда навстречу выехала легковушка Фото: ГИБДД по Свердловской области