18 сентября 2023

В ХМАО назвали профессии, на которых чаще всего платят премии

HeadHunter: чаще всего в ХМАО премии получают работники сферы закупок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
Реже всего премии получают в сферах туризма, медицины и маркетинга Фото:

Чаще всего в Югре премируют работников сфер закупок, инвестиций и консалтинга. Аналитики сервиса HeadHunter также рассказали URA.RU, что среди наиболее премируемых профессий работники провели опрос среди трудоустроенных югорчан и выяснили, работники каких сфер чаще всего получают премии.

«Чаще всего премии получают представители сфер „Закупки“ и „Стратегия, инвестиции, консалтинг“ (по 61%). Ежемесячные премии наиболее распространены среди работников розничной торговли (26%) и производства (23%). В свою очередь, „13-й зарплатой“ чаще всех могут похвастать строители (22%). 65% респондентов из ХМАО рассказали, что у них на работе премии периодически выплачивают (это наиболее высокий показатель среди регионов страны)», — сообщили агентству представители сервиса.

Также эксперты онлайн-платформы пояснили, в каких отраслей югорчане реже получают премии. Доля подобных сотрудников наиболее высока в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны» (65%), а также «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 51%).

Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО стали известны профессиональные сферы с переизбытком работников. Самый высокий уровень конкуренции обнаружился в сферах инвестиций и консалтинга.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чаще всего в Югре премируют работников сфер закупок, инвестиций и консалтинга. Аналитики сервиса HeadHunter также рассказали URA.RU, что среди наиболее премируемых профессий работники провели опрос среди трудоустроенных югорчан и выяснили, работники каких сфер чаще всего получают премии. «Чаще всего премии получают представители сфер „Закупки“ и „Стратегия, инвестиции, консалтинг“ (по 61%). Ежемесячные премии наиболее распространены среди работников розничной торговли (26%) и производства (23%). В свою очередь, „13-й зарплатой“ чаще всех могут похвастать строители (22%). 65% респондентов из ХМАО рассказали, что у них на работе премии периодически выплачивают (это наиболее высокий показатель среди регионов страны)», — сообщили агентству представители сервиса. Также эксперты онлайн-платформы пояснили, в каких отраслей югорчане реже получают премии. Доля подобных сотрудников наиболее высока в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны» (65%), а также «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 51%). Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО стали известны профессиональные сферы с переизбытком работников. Самый высокий уровень конкуренции обнаружился в сферах инвестиций и консалтинга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...