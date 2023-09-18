В ХМАО назвали профессии, на которых чаще всего платят премии

HeadHunter: чаще всего в ХМАО премии получают работники сферы закупок

19 сентября 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Реже всего премии получают в сферах туризма, медицины и маркетинга Фото: Денис Моргунов © URA.RU Чаще всего в Югре премируют работников сфер закупок, инвестиций и консалтинга. Аналитики сервиса HeadHunter также рассказали URA.RU, что среди наиболее премируемых профессий работники провели опрос среди трудоустроенных югорчан и выяснили, работники каких сфер чаще всего получают премии. «Чаще всего премии получают представители сфер „Закупки“ и „Стратегия, инвестиции, консалтинг“ (по 61%). Ежемесячные премии наиболее распространены среди работников розничной торговли (26%) и производства (23%). В свою очередь, „13-й зарплатой“ чаще всех могут похвастать строители (22%). 65% респондентов из ХМАО рассказали, что у них на работе премии периодически выплачивают (это наиболее высокий показатель среди регионов страны)», — сообщили агентству представители сервиса. Также эксперты онлайн-платформы пояснили, в каких отраслей югорчане реже получают премии. Доля подобных сотрудников наиболее высока в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны» (65%), а также «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 51%).



Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО стали известны профессиональные сферы с переизбытком работников. Самый высокий уровень конкуренции обнаружился в сферах инвестиций и консалтинга.

Чаще всего в Югре премируют работников сфер закупок, инвестиций и консалтинга. Аналитики сервиса HeadHunter также рассказали URA.RU, что среди наиболее премируемых профессий работники провели опрос среди трудоустроенных югорчан и выяснили, работники каких сфер чаще всего получают премии. «Чаще всего премии получают представители сфер „Закупки“ и „Стратегия, инвестиции, консалтинг“ (по 61%). Ежемесячные премии наиболее распространены среди работников розничной торговли (26%) и производства (23%). В свою очередь, „13-й зарплатой“ чаще всех могут похвастать строители (22%). 65% респондентов из ХМАО рассказали, что у них на работе премии периодически выплачивают (это наиболее высокий показатель среди регионов страны)», — сообщили агентству представители сервиса. Также эксперты онлайн-платформы пояснили, в каких отраслей югорчане реже получают премии. Доля подобных сотрудников наиболее высока в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны» (65%), а также «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 51%). Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО стали известны профессиональные сферы с переизбытком работников. Самый высокий уровень конкуренции обнаружился в сферах инвестиций и консалтинга.