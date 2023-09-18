Свердловский департамент туризма проверяют из-за сомнительной раздачи грантов

19 сентября 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

К ведомству Эльмиры Тукановой появились вопросы по линии грантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К главе департамента туризма Свердловской области Эльмире Тукановой возникли новые вопросы, на этот раз связанные с распределением грантов. По данным URA.RU, в ходе внутренней проверки вскрылось, что многомиллионные суммы ушли структурам, аффилированным с некоторыми членами общественного совета при департаменте. Итоги проверки направили в прокуратуру. Общественный совет появился при региональном департаменте туризма в декабре 2022 года, чтобы осуществлять функцию контролера. По закону, членами общественного совета не могут быть лица, у которых есть личная заинтересованность. Тем не менее, в мае — июле 2023 года на комиссию по распределению грантов заявились сразу несколько организаций, так или иначе аффилированных с членами общественного совета. Согласно данным проверки, которые есть в распоряжении агентства, речь идет, в частности, про ООО «Парк сказов» (которому уже много лет покровительствует лично Эльмира Туканова) и компанию Baden Family, представленную несколькими организациями. Обе получили значительные средства, при этом последняя — почти треть от общей суммы грантов (280 млн рублей). В состав комиссии по распределению грантов входили преимущественно депутаты и чиновники. От общественности был президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, который в беседе с журналистом URA.RU признался, что ряд моментов в работе комиссии у него также вызвал недоумение. «Непонятны критерии отбора участников комиссии (кандидатуры вносились департаментом, — прим. URA.RU), сама механика обсуждения была не вполне прозрачна. В частности, существенный объем денег получили организации, родственные или прямо относящиеся к компании Baden Family. Они участвовали во всех номинациях, хотя условия этого не допускали, и в каждой претендовали на максимальную сумму. Мне как члену комиссии все это показалось неправильным, и я настаивал на том, чтобы мое мнение прописали отдельно и прикрепили к документам», — отметил Мальцев. Весь процесс работы комиссии лично курировала глава департамента Эльмира Туканова. Напомним, что вопросы по распределению грантов к ней уже были несколько лет назад. Сейчас же деятельность чиновницы проверяют Счетная палата и генеральная прокуратура. Источники агентства уверены, что глава департамента подставила всех членов комиссии. «Ею готовились предложения и позиции по каждому из заявителей на получение государственных мер поддержки. Именно на ее экспертное мнение и ориентировались члены комиссии», — делится собеседник. Туканова так или иначе находится в структуре уже 10 лет и за это время, как считают участники рынка, достигла потолка. Показательна ее роль в истории с приездом в Екатеринбург летом 2022 года Зарины Догузовой, главы упраздненного Ростуризма. По итогу визита федеральной чиновницы Свердловская область получила на развитие туризма 300 млн рублей. «Нам дали по остаточному принципу. Департамент же никак себя не проявил (известно, что договариваться на получение средств пришлось напрямую руководству региона, а не Тукановой, — прим. URA.RU). Не произошло при нем и консолидации туристского сообщества с целью развития внутреннего туризма. Наоборот — скандал с Демидовским маршрутом, оператор которого прекратил работу, оставив существенные задолженности, обсуждался на федеральном уровне. Здесь нет прямой вины департамента туризма, но выбирая официального оператора, следовало быть предельно внимательными и вдумчивыми», — говорит Мальцев. Эльмира Туканова комментировать итоги проверки отказывается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К главе департамента туризма Свердловской области Эльмире Тукановой возникли новые вопросы, на этот раз связанные с распределением грантов. По данным URA.RU, в ходе внутренней проверки вскрылось, что многомиллионные суммы ушли структурам, аффилированным с некоторыми членами общественного совета при департаменте. Итоги проверки направили в прокуратуру. Общественный совет появился при региональном департаменте туризма в декабре 2022 года, чтобы осуществлять функцию контролера. По закону, членами общественного совета не могут быть лица, у которых есть личная заинтересованность. Тем не менее, в мае — июле 2023 года на комиссию по распределению грантов заявились сразу несколько организаций, так или иначе аффилированных с членами общественного совета. Согласно данным проверки, которые есть в распоряжении агентства, речь идет, в частности, про ООО «Парк сказов» (которому уже много лет покровительствует лично Эльмира Туканова) и компанию Baden Family, представленную несколькими организациями. Обе получили значительные средства, при этом последняя — почти треть от общей суммы грантов (280 млн рублей). В состав комиссии по распределению грантов входили преимущественно депутаты и чиновники. От общественности был президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, который в беседе с журналистом URA.RU признался, что ряд моментов в работе комиссии у него также вызвал недоумение. «Непонятны критерии отбора участников комиссии (кандидатуры вносились департаментом, — прим. URA.RU), сама механика обсуждения была не вполне прозрачна. В частности, существенный объем денег получили организации, родственные или прямо относящиеся к компании Baden Family. Они участвовали во всех номинациях, хотя условия этого не допускали, и в каждой претендовали на максимальную сумму. Мне как члену комиссии все это показалось неправильным, и я настаивал на том, чтобы мое мнение прописали отдельно и прикрепили к документам», — отметил Мальцев. Весь процесс работы комиссии лично курировала глава департамента Эльмира Туканова. Напомним, что вопросы по распределению грантов к ней уже были несколько лет назад. Сейчас же деятельность чиновницы проверяют Счетная палата и генеральная прокуратура. Источники агентства уверены, что глава департамента подставила всех членов комиссии. «Ею готовились предложения и позиции по каждому из заявителей на получение государственных мер поддержки. Именно на ее экспертное мнение и ориентировались члены комиссии», — делится собеседник. Туканова так или иначе находится в структуре уже 10 лет и за это время, как считают участники рынка, достигла потолка. Показательна ее роль в истории с приездом в Екатеринбург летом 2022 года Зарины Догузовой, главы упраздненного Ростуризма. По итогу визита федеральной чиновницы Свердловская область получила на развитие туризма 300 млн рублей. «Нам дали по остаточному принципу. Департамент же никак себя не проявил (известно, что договариваться на получение средств пришлось напрямую руководству региона, а не Тукановой, — прим. URA.RU). Не произошло при нем и консолидации туристского сообщества с целью развития внутреннего туризма. Наоборот — скандал с Демидовским маршрутом, оператор которого прекратил работу, оставив существенные задолженности, обсуждался на федеральном уровне. Здесь нет прямой вины департамента туризма, но выбирая официального оператора, следовало быть предельно внимательными и вдумчивыми», — говорит Мальцев. Эльмира Туканова комментировать итоги проверки отказывается.