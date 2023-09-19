Илон Маск: соцсеть X станет платной

Социальная сеть X (бывший Twitter) станет платной. Об этом заявил владелец платформы Илон Маск во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, переход на платную основу связан с огромным количеством «ботов».
«Теперь X переходит на небольшую ежемесячную подписку», — передает заявление Маска телеканал NBC News. По его словам, соцсеть необходимо сделать платной из-за «огромной армии ботов». Однако бизнесмен не раскрыл, сколько будет стоить подписка на X. Он лишь указал, что ценник будет приемлемым.
Социальная сеть X (бывший Twitter) станет платной. Об этом заявил владелец платформы Илон Маск во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, переход на платную основу связан с огромным количеством «ботов». «Теперь X переходит на небольшую ежемесячную подписку», — передает заявление Маска телеканал NBC News. По его словам, соцсеть необходимо сделать платной из-за «огромной армии ботов». Однако бизнесмен не раскрыл, сколько будет стоить подписка на X. Он лишь указал, что ценник будет приемлемым.