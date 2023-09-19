Илон Маск: соцсеть X станет платной

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Илон Маск обяжет пользователей X платить за подписку, сообщает NBC News Фото:

Социальная сеть X (бывший Twitter) станет платной. Об этом заявил владелец платформы Илон Маск во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, переход на платную основу связан с огромным количеством «ботов».

«Теперь X переходит на небольшую ежемесячную подписку», — передает заявление Маска телеканал NBC News. По его словам, соцсеть необходимо сделать платной из-за «огромной армии ботов». Однако бизнесмен не раскрыл, сколько будет стоить подписка на X. Он лишь указал, что ценник будет приемлемым.

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Социальная сеть X (бывший Twitter) станет платной. Об этом заявил владелец платформы Илон Маск во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, переход на платную основу связан с огромным количеством «ботов». «Теперь X переходит на небольшую ежемесячную подписку», — передает заявление Маска телеканал NBC News. По его словам, соцсеть необходимо сделать платной из-за «огромной армии ботов». Однако бизнесмен не раскрыл, сколько будет стоить подписка на X. Он лишь указал, что ценник будет приемлемым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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