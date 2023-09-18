Челябинцев начнут штрафовать за выезд на полосы общественного транспорта

19 сентября 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Иван Путков предупредил водителей об ответственности за выезд на полосы для общественного транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Челябинска начнут штрафовать на 1,5 и более тысячи рублей за выезд на полосы, предназначенные для движения общественного транспорта. Об этом 19 сентября заявил начальник ГИБДД по региону Иван Путков во время трансляции «Большая редакция» ИД «Гранада Пресс». «Водителям, выезжающим на выделенные для общественного транспорта полосы, грозит штраф от полутора тысяч рублей. С учетом того, что не так давно эти полосы нанесены и водители еще к ним не привыкли, мы не всегда применяем подобные меры. В будущем планируется развитие камер видеофиксации, они начнут „захватывать“ нарушителей, выезжающих на выделенные полосы», — сказал Путков. По словам начальника областной госавтоинспекции, выделенные полосы ускоряют движение общественного транспорта. Жители областного центра, передвигающиеся с утра на работу, должны были это почувствовать. «По-моему, городской транспорт стал перемещаться быстрее. Он едет по своей полосе. Большая часть населения чувствует, что движения стало лучше. С точки зрения безопасности подобные изменения дополнительных угроз не несут. Мы понимаем, что для некоторых участников движения есть неудобства. Так, по проспекту Ленина снизился скоростной режим. Но чем ниже скорость, тем меньше ДТП», — отметил Путков. Выделенные полосы начали появляться в Челябинске в рамках транспортной реформы. Изначально они были нанесены по улицам Труда и Северо-Крымской. Совсем недавно такие полосы нанесли на проспекте Ленина, Рождественского-Копейском шоссе. Планируется их нанесения на улицах Чичерина и Молодогвардейцев, Братьев Кашириных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителей Челябинска начнут штрафовать на 1,5 и более тысячи рублей за выезд на полосы, предназначенные для движения общественного транспорта. Об этом 19 сентября заявил начальник ГИБДД по региону Иван Путков во время трансляции «Большая редакция» ИД «Гранада Пресс». «Водителям, выезжающим на выделенные для общественного транспорта полосы, грозит штраф от полутора тысяч рублей. С учетом того, что не так давно эти полосы нанесены и водители еще к ним не привыкли, мы не всегда применяем подобные меры. В будущем планируется развитие камер видеофиксации, они начнут „захватывать“ нарушителей, выезжающих на выделенные полосы», — сказал Путков. По словам начальника областной госавтоинспекции, выделенные полосы ускоряют движение общественного транспорта. Жители областного центра, передвигающиеся с утра на работу, должны были это почувствовать. «По-моему, городской транспорт стал перемещаться быстрее. Он едет по своей полосе. Большая часть населения чувствует, что движения стало лучше. С точки зрения безопасности подобные изменения дополнительных угроз не несут. Мы понимаем, что для некоторых участников движения есть неудобства. Так, по проспекту Ленина снизился скоростной режим. Но чем ниже скорость, тем меньше ДТП», — отметил Путков. Выделенные полосы начали появляться в Челябинске в рамках транспортной реформы. Изначально они были нанесены по улицам Труда и Северо-Крымской. Совсем недавно такие полосы нанесли на проспекте Ленина, Рождественского-Копейском шоссе. Планируется их нанесения на улицах Чичерина и Молодогвардейцев, Братьев Кашириных.