Тюменцы опустошают местный рынок новостроек

Жители Тюмени опустошают местный рынок новостроек, торопясь приобрести собственное жилье. Количество сделок в первичном сегменте увеличилось в 1,5 раза, рассказал URA.RU директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.
«Спрос на недвижимость стал резко расти еще после первого повышения ключевой ставки в июле, многие покупатели увидели в этом дальнейший риск снижения доступности ипотечных кредитов, в итоге, уже августе количество сделок на первичном рынке в Тюмени выросло в 1,5 раза», — пояснил URA.RU Зайцев.
По данным агентства «Этажи», сейчас в Тюмени выставлено на продажу более 16 тысяч квартир в 107 жилых комплексах, однако это количество постоянно уменьшается. «Традиционно скупали сначала наиболее доступные варианты квартир», — добавил Зайцев в беседе с URA.RU.
Ранее агентство рассказало о других тюменских последствиях колебания курса рубля и повышения учетной ставки ЦБ РФ. В частности, стоимость квадратного метра жилья в новостройках вырос за месяц за рекордные 4%.
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