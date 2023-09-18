Тюменцы опустошают местный рынок новостроек

В Тюмени спрос на новостройки увеличился в 1,5 раза за месяц

19 сентября 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Колебания рубля и повышение ключевой ставки заставляют тюменцев торопиться с приобретением жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюмени опустошают местный рынок новостроек, торопясь приобрести собственное жилье. Количество сделок в первичном сегменте увеличилось в 1,5 раза, рассказал URA.RU директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. «Спрос на недвижимость стал резко расти еще после первого повышения ключевой ставки в июле, многие покупатели увидели в этом дальнейший риск снижения доступности ипотечных кредитов, в итоге, уже августе количество сделок на первичном рынке в Тюмени выросло в 1,5 раза», — пояснил URA.RU Зайцев. По данным агентства «Этажи», сейчас в Тюмени выставлено на продажу более 16 тысяч квартир в 107 жилых комплексах, однако это количество постоянно уменьшается. «Традиционно скупали сначала наиболее доступные варианты квартир», — добавил Зайцев в беседе с URA.RU. Ранее агентство рассказало о других тюменских последствиях колебания курса рубля и повышения учетной ставки ЦБ РФ. В частности, стоимость квадратного метра жилья в новостройках вырос за месяц за рекордные 4%.

Жители Тюмени опустошают местный рынок новостроек, торопясь приобрести собственное жилье. Количество сделок в первичном сегменте увеличилось в 1,5 раза, рассказал URA.RU директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. «Спрос на недвижимость стал резко расти еще после первого повышения ключевой ставки в июле, многие покупатели увидели в этом дальнейший риск снижения доступности ипотечных кредитов, в итоге, уже августе количество сделок на первичном рынке в Тюмени выросло в 1,5 раза», — пояснил URA.RU Зайцев. По данным агентства «Этажи», сейчас в Тюмени выставлено на продажу более 16 тысяч квартир в 107 жилых комплексах, однако это количество постоянно уменьшается. «Традиционно скупали сначала наиболее доступные варианты квартир», — добавил Зайцев в беседе с URA.RU. Ранее агентство рассказало о других тюменских последствиях колебания курса рубля и повышения учетной ставки ЦБ РФ. В частности, стоимость квадратного метра жилья в новостройках вырос за месяц за рекордные 4%.