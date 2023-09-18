18 сентября 2023

Тюменцы опустошают местный рынок новостроек

В Тюмени спрос на новостройки увеличился в 1,5 раза за месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки.Тюмень, многоэтажка, строительство, электричество, новостройки, стройка, новостройка
Колебания рубля и повышение ключевой ставки заставляют тюменцев торопиться с приобретением жилья Фото:

Жители Тюмени опустошают местный рынок новостроек, торопясь приобрести собственное жилье. Количество сделок в первичном сегменте увеличилось в 1,5 раза, рассказал URA.RU директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«Спрос на недвижимость стал резко расти еще после первого повышения ключевой ставки в июле, многие покупатели увидели в этом дальнейший риск снижения доступности ипотечных кредитов, в итоге, уже августе количество сделок на первичном рынке в Тюмени выросло в 1,5 раза», — пояснил URA.RU Зайцев.

По данным агентства «Этажи», сейчас в Тюмени выставлено на продажу более 16 тысяч квартир в 107 жилых комплексах, однако это количество постоянно уменьшается. «Традиционно скупали сначала наиболее доступные варианты квартир», — добавил Зайцев в беседе с URA.RU.

Ранее агентство рассказало о других тюменских последствиях колебания курса рубля и повышения учетной ставки ЦБ РФ. В частности, стоимость квадратного метра жилья в новостройках вырос за месяц за рекордные 4%.

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Жители Тюмени опустошают местный рынок новостроек, торопясь приобрести собственное жилье. Количество сделок в первичном сегменте увеличилось в 1,5 раза, рассказал URA.RU директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. «Спрос на недвижимость стал резко расти еще после первого повышения ключевой ставки в июле, многие покупатели увидели в этом дальнейший риск снижения доступности ипотечных кредитов, в итоге, уже августе количество сделок на первичном рынке в Тюмени выросло в 1,5 раза», — пояснил URA.RU Зайцев. По данным агентства «Этажи», сейчас в Тюмени выставлено на продажу более 16 тысяч квартир в 107 жилых комплексах, однако это количество постоянно уменьшается. «Традиционно скупали сначала наиболее доступные варианты квартир», — добавил Зайцев в беседе с URA.RU. Ранее агентство рассказало о других тюменских последствиях колебания курса рубля и повышения учетной ставки ЦБ РФ. В частности, стоимость квадратного метра жилья в новостройках вырос за месяц за рекордные 4%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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