«Ведомости»: власти рассматривают иноагента кандидатом на выборах президента

«Ведомости»: в АП предложили Венедиктова* кандидатом на президентские выборы

19 сентября 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Алексей Венедиктов может выдвинуться на выборы от либеральных сил, заявили в администрации президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» (ликвидирована в России) Алексей Венедиктов (признан Минюстом РФ иноагентом) может стать подходящим кандидатом от либеральных сил на выборах президента России в 2024 году. Об этом рассказали источники, близкие к администрации президента. «Алексей Венедиктов может принять участие в выборах в 2024 году», — передает слова источников «Ведомости». В газете добавили, что сам Венедиктов опроверг обращения к нему с предложением участвовать в президентских выборах, и отметил, что политика не входит в его интересы. Отмечается, что обсуждение возможности участия такого кандидата началось еще весной, и по словам одного из собеседников, возникло предложение о необходимости участия Венедиктова, как «наиболее статусного» из либерального крыла. Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что никто не сможет составить конкуренцию действующему главе государства на выборах. Он отметил, что хотя Путин еще не объявил о выдвижении своей кандидатуры, на данный момент в России нет реальной конкуренции для него. Песков также подчеркнул, что подготовка к президентским выборам еще не началась. *Алексей Венедиктов внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента

Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» (ликвидирована в России) Алексей Венедиктов (признан Минюстом РФ иноагентом) может стать подходящим кандидатом от либеральных сил на выборах президента России в 2024 году. Об этом рассказали источники, близкие к администрации президента. «Алексей Венедиктов может принять участие в выборах в 2024 году», — передает слова источников «Ведомости». В газете добавили, что сам Венедиктов опроверг обращения к нему с предложением участвовать в президентских выборах, и отметил, что политика не входит в его интересы. Отмечается, что обсуждение возможности участия такого кандидата началось еще весной, и по словам одного из собеседников, возникло предложение о необходимости участия Венедиктова, как «наиболее статусного» из либерального крыла. Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что никто не сможет составить конкуренцию действующему главе государства на выборах. Он отметил, что хотя Путин еще не объявил о выдвижении своей кандидатуры, на данный момент в России нет реальной конкуренции для него. Песков также подчеркнул, что подготовка к президентским выборам еще не началась. *Алексей Венедиктов внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента