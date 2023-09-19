«Ведомости»: власти рассматривают иноагента кандидатом на выборах президента

«Ведомости»: в АП предложили Венедиктова* кандидатом на президентские выборы
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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, венедиктов алексей
Алексей Венедиктов может выдвинуться на выборы от либеральных сил, заявили в администрации президента Фото:

Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» (ликвидирована в России) Алексей Венедиктов (признан Минюстом РФ иноагентом) может стать подходящим кандидатом от либеральных сил на выборах президента России в 2024 году. Об этом рассказали источники, близкие к администрации президента.

«Алексей Венедиктов может принять участие в выборах в 2024 году», — передает слова источников «Ведомости». В газете добавили, что сам Венедиктов опроверг обращения к нему с предложением участвовать в президентских выборах, и отметил, что политика не входит в его интересы. Отмечается, что обсуждение возможности участия такого кандидата началось еще весной, и по словам одного из собеседников, возникло предложение о необходимости участия Венедиктова, как «наиболее статусного» из либерального крыла.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что никто не сможет составить конкуренцию действующему главе государства на выборах. Он отметил, что хотя Путин еще не объявил о выдвижении своей кандидатуры, на данный момент в России нет реальной конкуренции для него. Песков также подчеркнул, что подготовка к президентским выборам еще не началась.

*Алексей Венедиктов внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента

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Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» (ликвидирована в России) Алексей Венедиктов (признан Минюстом РФ иноагентом) может стать подходящим кандидатом от либеральных сил на выборах президента России в 2024 году. Об этом рассказали источники, близкие к администрации президента. «Алексей Венедиктов может принять участие в выборах в 2024 году», — передает слова источников «Ведомости». В газете добавили, что сам Венедиктов опроверг обращения к нему с предложением участвовать в президентских выборах, и отметил, что политика не входит в его интересы. Отмечается, что обсуждение возможности участия такого кандидата началось еще весной, и по словам одного из собеседников, возникло предложение о необходимости участия Венедиктова, как «наиболее статусного» из либерального крыла. Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что никто не сможет составить конкуренцию действующему главе государства на выборах. Он отметил, что хотя Путин еще не объявил о выдвижении своей кандидатуры, на данный момент в России нет реальной конкуренции для него. Песков также подчеркнул, что подготовка к президентским выборам еще не началась. *Алексей Венедиктов внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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