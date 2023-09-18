Тюменец, выигравший в лотерею, переехал в Сочи и задумался о покупке яхты

Мужчина выиграл в лотерею 24 млн рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель Тюмени, выигравший в лотерею «Рапидо» 24 млн рублей, переехал в Сочи и задумался о покупке яхты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Благодаря выигрышу мы решились на переезд из Тюмени. Из-за проблем со здоровьем подбирали город с мягким климатом. В итоге выбор пал на Сочи. Выигрыш помог исполнить давнюю мечту. Жизнь заиграла новыми красками. Купили дом в горах — в тишине, с приятными звуками природы. Тут теплое солнце, пение птиц, пальмы. Мы чувствуем себя прекрасно. Потихоньку обустраиваемся. Я облагораживаю участок, сажаю деревья. Кстати, кустарник облепихи мы привезли с собой из Тюмени», — сообщает пресс-служба организатора лотерей «Столото» со ссылкой на слова супруги победителя.

Там добавили, что после переезда на Кубань тюменец задумался о покупке собственной яхты. Крупнейший приз лотереи «Рапидо» был разыгран в 2021 году. Его размер составил 56 млн рублей. Победителем стал один из жителей Омской области.

Ранее агентство писало о том, что учитель физкультуры из Тюменской области выиграл в «Жилищную лотерею» пять миллионов рублей. Деньги он решил потратить на покупку новой квартиры для своей семьи.