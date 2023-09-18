Свердловчан стали чаще хоронить в глуши или кремировать

Жителей Екатеринбурга и других крупных свердловских городов стали чаще хоронить в маленьких населенных пунктах или кремировать. Это связано с резким ростом цен на ритуальные услуги в мегаполисе. О новой тенденции URA.RU рассказали сразу три источника в похоронном бизнесе региона.
«Сейчас люди стараются хоронить своих родных в селах или маленьких городках, потому что чем дальше от Екатеринбурга — тем дешевле. На топовых кладбищах Екатеринбурга только место для могилы стоит от 200 тысяч рублей, а все остальное — уж как фантазия похоронщиков сработает. Ритуальный бизнес — это денежный инкубатор», — высказал мнение источник, близкий к теме.
По его словам, цена за место на некоторых кладбищах Екатеринбурга может достигать небывалых размеров. Так, на одном из старейших кладбищ, где разрешено хоронить лишь граждан определенных категорий, при желании и наличии средств можно выторговать место для могилы за миллион рублей и выше.
Эту информацию подтверждает и другой источник из ритуальной фирмы. По его словам, средняя цена за место на екатеринбургских кладбищах — 200-300 тысяч рублей.
«Недавно хоронили [человека] на Северном кладбище, так там 270 тысяч рублей только за место взяли. Это сплошь и рядом происходит. Многие люди не подозревают, что место на кладбищах — бесплатное, земля ведь муниципальная. Вместо того, чтобы идти к администрации кладбища, люди идут к похоронщикам. А те уже оценивают, как выглядит клиент, на чем приехал и называют ценник, импровизируют с цифрами», — говорит собеседник, который сам работает в сфере ритуальных услуг.
Некоторые недобросовестные похоронщики взымают с людей деньги за место на кладбище
Он приводит в пример разговор с коллегами по цеху, который произошел на одном из кладбищ Екатеринбурга, где собеседник хоронил своего отца. «Рядом огородили место маме, брату и мне. Спрашиваю: парни, если завтра помру, сколько возьмете за мои похороны по-братски? Ну, если по-братски, 80-90 тысяч, отвечают. Я как маме рассказал, она запротестовала: вези, говорит, меня в Новую Лялю или в Крымск (Краснодарский край). Там 12 тысяч рублей могила стоит», — рассказал источник.
По его словам, чем дальше от Екатеринбурга, тем дешевле стоит похоронить человека. Так, в окрестностях мегаполиса, например, в Арамили, похороны в целом обойдутся в 30-40 тысяч рублей. Примерно столько же стоит кремация. «Некоторые, услышав, сколько стоят похороны в Екатеринбурге, разворачиваются и едут в крематорий», — уверяет собеседник агентства.
Еще дешевле обряд погребения стоит в глубинке. «Если прощание с покойным проходит у морга, то похороны будут стоить 18 тысяч рублей. Сюда уже входит копка могилы и все другие необходимые атрибуты», — ответил сотрудник одной из ритуальных контор города Серов на севере Свердловской области.
Жителей Екатеринбурга и других крупных свердловских городов стали чаще хоронить в маленьких населенных пунктах или кремировать. Это связано с резким ростом цен на ритуальные услуги в мегаполисе. О новой тенденции URA.RU рассказали сразу три источника в похоронном бизнесе региона. «Сейчас люди стараются хоронить своих родных в селах или маленьких городках, потому что чем дальше от Екатеринбурга — тем дешевле. На топовых кладбищах Екатеринбурга только место для могилы стоит от 200 тысяч рублей, а все остальное — уж как фантазия похоронщиков сработает. Ритуальный бизнес — это денежный инкубатор», — высказал мнение источник, близкий к теме. По его словам, цена за место на некоторых кладбищах Екатеринбурга может достигать небывалых размеров. Так, на одном из старейших кладбищ, где разрешено хоронить лишь граждан определенных категорий, при желании и наличии средств можно выторговать место для могилы за миллион рублей и выше. Эту информацию подтверждает и другой источник из ритуальной фирмы. По его словам, средняя цена за место на екатеринбургских кладбищах — 200-300 тысяч рублей. «Недавно хоронили [человека] на Северном кладбище, так там 270 тысяч рублей только за место взяли. Это сплошь и рядом происходит. Многие люди не подозревают, что место на кладбищах — бесплатное, земля ведь муниципальная. Вместо того, чтобы идти к администрации кладбища, люди идут к похоронщикам. А те уже оценивают, как выглядит клиент, на чем приехал и называют ценник, импровизируют с цифрами», — говорит собеседник, который сам работает в сфере ритуальных услуг. Он приводит в пример разговор с коллегами по цеху, который произошел на одном из кладбищ Екатеринбурга, где собеседник хоронил своего отца. «Рядом огородили место маме, брату и мне. Спрашиваю: парни, если завтра помру, сколько возьмете за мои похороны по-братски? Ну, если по-братски, 80-90 тысяч, отвечают. Я как маме рассказал, она запротестовала: вези, говорит, меня в Новую Лялю или в Крымск (Краснодарский край). Там 12 тысяч рублей могила стоит», — рассказал источник. По его словам, чем дальше от Екатеринбурга, тем дешевле стоит похоронить человека. Так, в окрестностях мегаполиса, например, в Арамили, похороны в целом обойдутся в 30-40 тысяч рублей. Примерно столько же стоит кремация. «Некоторые, услышав, сколько стоят похороны в Екатеринбурге, разворачиваются и едут в крематорий», — уверяет собеседник агентства. Еще дешевле обряд погребения стоит в глубинке. «Если прощание с покойным проходит у морга, то похороны будут стоить 18 тысяч рублей. Сюда уже входит копка могилы и все другие необходимые атрибуты», — ответил сотрудник одной из ритуальных контор города Серов на севере Свердловской области.