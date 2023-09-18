Свердловчан стали чаще хоронить в глуши или кремировать

19 сентября 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Похороны в глубинке области обходятся намного дешевле, чем в столице Урала Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жителей Екатеринбурга и других крупных свердловских городов стали чаще хоронить в маленьких населенных пунктах или кремировать. Это связано с резким ростом цен на ритуальные услуги в мегаполисе. О новой тенденции URA.RU рассказали сразу три источника в похоронном бизнесе региона. «Сейчас люди стараются хоронить своих родных в селах или маленьких городках, потому что чем дальше от Екатеринбурга — тем дешевле. На топовых кладбищах Екатеринбурга только место для могилы стоит от 200 тысяч рублей, а все остальное — уж как фантазия похоронщиков сработает. Ритуальный бизнес — это денежный инкубатор», — высказал мнение источник, близкий к теме. Новость по теме Тюменские ритуальщики зарабатывают деньги на горе вдов бойцов СВО По его словам, цена за место на некоторых кладбищах Екатеринбурга может достигать небывалых размеров. Так, на одном из старейших кладбищ, где разрешено хоронить лишь граждан определенных категорий, при желании и наличии средств можно выторговать место для могилы за миллион рублей и выше. Эту информацию подтверждает и другой источник из ритуальной фирмы. По его словам, средняя цена за место на екатеринбургских кладбищах — 200-300 тысяч рублей. «Недавно хоронили [человека] на Северном кладбище, так там 270 тысяч рублей только за место взяли. Это сплошь и рядом происходит. Многие люди не подозревают, что место на кладбищах — бесплатное, земля ведь муниципальная. Вместо того, чтобы идти к администрации кладбища, люди идут к похоронщикам. А те уже оценивают, как выглядит клиент, на чем приехал и называют ценник, импровизируют с цифрами», — говорит собеседник, который сам работает в сфере ритуальных услуг. Некоторые недобросовестные похоронщики взымают с людей деньги за место на кладбище Фото: Сергей Русанов © URA.RU Он приводит в пример разговор с коллегами по цеху, который произошел на одном из кладбищ Екатеринбурга, где собеседник хоронил своего отца. «Рядом огородили место маме, брату и мне. Спрашиваю: парни, если завтра помру, сколько возьмете за мои похороны по-братски? Ну, если по-братски, 80-90 тысяч, отвечают. Я как маме рассказал, она запротестовала: вези, говорит, меня в Новую Лялю или в Крымск (Краснодарский край). Там 12 тысяч рублей могила стоит», — рассказал источник. По его словам, чем дальше от Екатеринбурга, тем дешевле стоит похоронить человека. Так, в окрестностях мегаполиса, например, в Арамили, похороны в целом обойдутся в 30-40 тысяч рублей. Примерно столько же стоит кремация. «Некоторые, услышав, сколько стоят похороны в Екатеринбурге, разворачиваются и едут в крематорий», — уверяет собеседник агентства. Еще дешевле обряд погребения стоит в глубинке. «Если прощание с покойным проходит у морга, то похороны будут стоить 18 тысяч рублей. Сюда уже входит копка могилы и все другие необходимые атрибуты», — ответил сотрудник одной из ритуальных контор города Серов на севере Свердловской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителей Екатеринбурга и других крупных свердловских городов стали чаще хоронить в маленьких населенных пунктах или кремировать. Это связано с резким ростом цен на ритуальные услуги в мегаполисе. О новой тенденции URA.RU рассказали сразу три источника в похоронном бизнесе региона. «Сейчас люди стараются хоронить своих родных в селах или маленьких городках, потому что чем дальше от Екатеринбурга — тем дешевле. На топовых кладбищах Екатеринбурга только место для могилы стоит от 200 тысяч рублей, а все остальное — уж как фантазия похоронщиков сработает. Ритуальный бизнес — это денежный инкубатор», — высказал мнение источник, близкий к теме. По его словам, цена за место на некоторых кладбищах Екатеринбурга может достигать небывалых размеров. Так, на одном из старейших кладбищ, где разрешено хоронить лишь граждан определенных категорий, при желании и наличии средств можно выторговать место для могилы за миллион рублей и выше. Эту информацию подтверждает и другой источник из ритуальной фирмы. По его словам, средняя цена за место на екатеринбургских кладбищах — 200-300 тысяч рублей. «Недавно хоронили [человека] на Северном кладбище, так там 270 тысяч рублей только за место взяли. Это сплошь и рядом происходит. Многие люди не подозревают, что место на кладбищах — бесплатное, земля ведь муниципальная. Вместо того, чтобы идти к администрации кладбища, люди идут к похоронщикам. А те уже оценивают, как выглядит клиент, на чем приехал и называют ценник, импровизируют с цифрами», — говорит собеседник, который сам работает в сфере ритуальных услуг. Он приводит в пример разговор с коллегами по цеху, который произошел на одном из кладбищ Екатеринбурга, где собеседник хоронил своего отца. «Рядом огородили место маме, брату и мне. Спрашиваю: парни, если завтра помру, сколько возьмете за мои похороны по-братски? Ну, если по-братски, 80-90 тысяч, отвечают. Я как маме рассказал, она запротестовала: вези, говорит, меня в Новую Лялю или в Крымск (Краснодарский край). Там 12 тысяч рублей могила стоит», — рассказал источник. По его словам, чем дальше от Екатеринбурга, тем дешевле стоит похоронить человека. Так, в окрестностях мегаполиса, например, в Арамили, похороны в целом обойдутся в 30-40 тысяч рублей. Примерно столько же стоит кремация. «Некоторые, услышав, сколько стоят похороны в Екатеринбурге, разворачиваются и едут в крематорий», — уверяет собеседник агентства. Еще дешевле обряд погребения стоит в глубинке. «Если прощание с покойным проходит у морга, то похороны будут стоить 18 тысяч рублей. Сюда уже входит копка могилы и все другие необходимые атрибуты», — ответил сотрудник одной из ритуальных контор города Серов на севере Свердловской области.