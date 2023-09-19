Mash: тело чиновницы Роспотребнадзора обнаружили у жилого дома в Москве

Найденной 18 сентября мертвой в кустах возле жилого дома на западе Москвы оказалась 51-летняя сотрудница Роспотребнадзора Наталья Радченко. Telegram-канал Mash сообщает, что в ее убийстве подозревается ранее сидевший за изнасилование мужчина.
«Тело чиновницы Роспотребнадзора нашли в кустах возле жилого дома на улице Молдавская на западе Москвы», — пишет канал. По его данным, Радченко убил ранее судимый за изнасилование 37-летний мужчина. Сейчас он задержан. Следствие сообщает, что подозреваемый убил сотрудницу, когда был пьян. Свою вину он полностью признал.
Telegram-канал Shot уточняет, что мужчина ранее не был знаком с жертвой. «Набросился на нее, потому что та его „выбесила“», — пишет канал, ссылаясь на слова подозреваемого.
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