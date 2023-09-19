Сотрудники курганской Росгвардии судятся с управлением из-за переплаты

Сотрудники курганской Росгвардии отказались возмещать ущерб управлению Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудник и работник кадровой службы управления вневедомственной охраны Росгвардии по Курганской области отказались выплачивать ущерб из-за переплаты другим работникам. В споре с работодателем суд встал на сторону кадровиков, сообщает ГАС «Правосудие».

«На начальника и сотрудника отдела кадров В., К. не может быть возложена ответственность по принятию решений, касающихся установления работникам ФГКУ „УВО ВНГ России по Курганской области“ внутридолжностных категорий и окладов», — говорится в решении Курганского городского суда. Апелляция подтвердила правоту решения в пользу сотрудников, управление подало жалобу в кассационный суд.

На руководителя и специалиста отдела кадров возложили ответственность по возмещению ущерба после проверки финансово-хозяйственной деятельности управления. Проверяющие нашли несоответствие окладов слесарей по ремонту автомобилей. Переплата составила более 160 тысяч. Летом 2022 года были выпущены приказы о привлечении кадровиков к материальной ответственности. Мужчины платить отказались, после чего начались суды.

В суде кадровики указали, что при оформлении окладов спорных должностей ориентировались на данные финансово-экономического подразделения. Доступа к штатному расписанию у них не имеется. Ведомство настаивало, что кадровые работники не сопоставили квалификацию слесарей с оформляемыми окладами. Суд рассмотрел доводы сторон, и постановил, что прием на работу работников с неверными окладами был согласован начальником управления до их оформления в отделе кадров. Таким образом, специалисты кадровой службы не могут нести ответственность за совершенную переплату.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудник курганского отдела полиции выиграл суд у работодателя. Мужчина отсудил расходы, понесенные в командировке, и добился права на отпуск.