Чем опасен новый штамм коронавируса «Пирола»

Новый штамм коронавируса «Пирола» более заразный

19 сентября 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

Штамм «Пирола» имеет свыше 30 мутаций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Стало известно о появлении нового штамма коронавируса под названием «Пирола» или BA.2.86. URA.RU собрало информацию о том, что из себя представляет новый штамм и чем он опасен. «Пирола» — это необычный вирус, который обнаружен у иммунодефицитных пациентов и может распространяться даже среди тех, кто уже переболел «Омикроном». Это редкая эволюция вируса, которая особенно характерна для пациентов с ВИЧ или проходящих химиотерапию, и обычно такие вирусы-мутанты не передаются другим людям.

Среди симптомов нового штамма: боль в горле, кашель, чихание, насморк, заложенность носа. Также фиксируются изменения в восприятии запахов и повышенная утомляемость.

«Пирола» отличается от предыдущих штаммов высокой заразностью. При этом вакцины, разработанные для борьбы с «Омикроном», также эффективны против «Пиролы», поэтому новой прививки не требуется.

Всемирная организация здравоохранения следит за новым штаммом вируса, так как в нем обнаружено более 30 мутаций гена Spike. Это число почти равно количеству мутаций у распространенного «Омикрона». Ген Spike играет ключевую роль в разблокировке клеток для проникновения вируса. Именно наличие такого большого количества мутаций делает новый штамм более заразным. На данный момент нет информации о смертельных случаях, связанных со штаммом BA.2.86. Ранее стало известно, что за прошедшую неделю в России произошел резкий рост заболеваемости коронавирусом. Показатель новых случаев заражения на 100 тысяч населения составил 8,2, увеличившись на 48% по сравнению с предыдущей неделей. В России на данный момент новый штамм коронавируса BA.2.86 не обнаружен. Роспотребнадзор сообщил, что для обнаружения этой инфекции разработаны специальные тесты и имеются необходимые препараты для лечения, передает Life .

Стало известно о появлении нового штамма коронавируса под названием «Пирола» или BA.2.86. URA.RU собрало информацию о том, что из себя представляет новый штамм и чем он опасен. Ранее стало известно, что за прошедшую неделю в России произошел резкий рост заболеваемости коронавирусом. Показатель новых случаев заражения на 100 тысяч населения составил 8,2, увеличившись на 48% по сравнению с предыдущей неделей. В России на данный момент новый штамм коронавируса BA.2.86 не обнаружен. Роспотребнадзор сообщил, что для обнаружения этой инфекции разработаны специальные тесты и имеются необходимые препараты для лечения, передает Life.