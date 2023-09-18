В Екатеринбурге столкнулись трамвай и две машины. Видео 19 сентября 2023 в 14:45 Размер текста - 17 + Авария с трамваем произошла днем 19 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в районе Южного автовокзала столкнулись трамвай и две машины. Информация об этом появилась в соцсетях. «На перекрестке Фурманова — 8 марта столкнулись трамвай и две легковушки. Информации о пострадавших не поступало. Движение трамваев приостановлено», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Там заявили, что к ним пока не обращались по поводу инцидента. Ранее в Екатеринбурге после столкновения с автомобилем «КамАЗ» вагон трамвая маршрута № 10 сошел с рельсов. ДТП произошло на перекрестке улиц Техническая — Маневровая в Железнодорожном районе. В Екатеринбурге в районе Южного автовокзала столкнулись трамвай и две машины. Информация об этом появилась в соцсетях. «На перекрестке Фурманова — 8 марта столкнулись трамвай и две легковушки. Информации о пострадавших не поступало. Движение трамваев приостановлено», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Там заявили, что к ним пока не обращались по поводу инцидента. Ранее в Екатеринбурге после столкновения с автомобилем «КамАЗ» вагон трамвая маршрута № 10 сошел с рельсов. ДТП произошло на перекрестке улиц Техническая — Маневровая в Железнодорожном районе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям