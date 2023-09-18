18 сентября 2023

В Екатеринбурге столкнулись трамвай и две машины. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, общественный транспорт, город екатеринбург, трамвай, татра т3
Авария с трамваем произошла днем 19 сентября Фото:

В Екатеринбурге в районе Южного автовокзала столкнулись трамвай и две машины. Информация об этом появилась в соцсетях.

«На перекрестке Фурманова — 8 марта столкнулись трамвай и две легковушки. Информации о пострадавших не поступало. Движение трамваев приостановлено», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Там заявили, что к ним пока не обращались по поводу инцидента.

Ранее в Екатеринбурге после столкновения с автомобилем «КамАЗ» вагон трамвая маршрута № 10 сошел с рельсов. ДТП произошло на перекрестке улиц Техническая — Маневровая в Железнодорожном районе.

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В Екатеринбурге в районе Южного автовокзала столкнулись трамвай и две машины. Информация об этом появилась в соцсетях. «На перекрестке Фурманова — 8 марта столкнулись трамвай и две легковушки. Информации о пострадавших не поступало. Движение трамваев приостановлено», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Там заявили, что к ним пока не обращались по поводу инцидента. Ранее в Екатеринбурге после столкновения с автомобилем «КамАЗ» вагон трамвая маршрута № 10 сошел с рельсов. ДТП произошло на перекрестке улиц Техническая — Маневровая в Железнодорожном районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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