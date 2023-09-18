В Екатеринбурге в районе Южного автовокзала столкнулись трамвай и две машины. Информация об этом появилась в соцсетях.
«На перекрестке Фурманова — 8 марта столкнулись трамвай и две легковушки. Информации о пострадавших не поступало. Движение трамваев приостановлено», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Там заявили, что к ним пока не обращались по поводу инцидента.
Ранее в Екатеринбурге после столкновения с автомобилем «КамАЗ» вагон трамвая маршрута № 10 сошел с рельсов. ДТП произошло на перекрестке улиц Техническая — Маневровая в Железнодорожном районе.
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