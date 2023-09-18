Курганцы устроили забастовку и отказались собирать урожай зерна

Сотрудники сельхозпредприятия массово увольняются в период уборочной кампании Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудники сельхозпредприятия из Шадринского округа Курганской области остановили уборочную кампанию и устроили забастовку из-за отношения руководства и невыполнимых задач. После этого 21 работник написал заявление на увольнение. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из аграрной сферы.

«Работники были недовольны руководителем предприятия, его отношением к подчиненным. Поэтому устроили забастовку и отказались собирать урожай. Думали, что директор приедет и нормально с ними поговорит, чтобы решить проблему. Но в итоге были уволены несколько человек, а другим грозил увольнением по статье и лишением премий. После этого начались массовые увольнения. Никто не соглашается работать», — рассказал инсайдер.

По словам другого источника, на предприятии заявление об увольнении написали более 20 человек. «Половина ушла на больничные, половина дорабатывает», — добавил инсайдер. По его мнению, сейчас руководство скрывает от владельцев информацию о массовых увольнениях на предприятии. Из-за отсутствия рабочих на полях дежурит охрана, которая следит, чтобы никто не воровал зерно.

Дозвониться до директора сельхозпредприятия корреспонденту URA.RU не удалось. На телефонный звонок руководитель не ответил. Также не удалось дозвониться по рабочим номерам.

В этом сезоне курганские аграрии столкнулись и с другими проблемами при уборке урожая. В частности, они связаны с низкой ценой на зерно и растущей стоимость дизельного топлива. Так, на одном из заседаний облдумы аграрии задумались об отмене уборки зерна. До этого в Минсельхозе РФ предупредили о том, что уборная кампания может быть затруднена из-за дефицита дизельного топлива.