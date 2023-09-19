Пять мандатов горсобрания Копейска останутся вакантными в течение года

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Детский омбудсмен Лопатина Алена на пресс-конференции. Курган, совещание, пустой зал, пустые кресла, вещание, заседание, пустой зал правительства, микрофоны
Кресла депутатов будут пустовать до сентября 2024 года Фото:

Пять из 25 мандатов городского собрания Копейска останутся вакантными в течение года. Как сообщили URA.RU в горизбиркоме, довыборы в городское собрание по пяти освободившимся округам состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2024 года.

«Довыборы депутатов на пяти освободившихся округах Копейского городского округа состоятся в единый день голосования 8 сентября 2024 года. Эта позиция согласована с облизбиркомом», — заявил URA.RU председатель территориальной избирательной комиссии Копейска Андрей Арасланов.

Необходимость в дополнительных выборах связана с тем, что 19 сентября челябинский областной суд лишил полномочий пятерых из 25 депутатов городского собрания. Это справедливороссы Николай Сединкин, Лариса Белозерцева, Елена Завражная, Иван Самохвалов и представитель «Единой России» Дмитрий Фещак. Поводом для лишения мандатов стал конфликт интересов. Он заключался в том, что депутаты повысили тариф на содержание домов в Копейске управкомпаниями, при этом сами являясь их сотрудниками.

В собрании корреспонденту URA.RU ответили, что пока еще не видели решения суда. Те депутаты, до кого удалось дозвониться, отказались комментировать судебное решение.

Пятерым депутатам, которые будут избраны на довыборах в 2024 году, предстоит работать всего один год. В 2025 году заканчивается срок полномочий всего действующего созыва и состоятся выборы новых депутатов на всех 25 избирательных округах Копейска.

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Пять из 25 мандатов городского собрания Копейска останутся вакантными в течение года. Как сообщили URA.RU в горизбиркоме, довыборы в городское собрание по пяти освободившимся округам состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2024 года. «Довыборы депутатов на пяти освободившихся округах Копейского городского округа состоятся в единый день голосования 8 сентября 2024 года. Эта позиция согласована с облизбиркомом», — заявил URA.RU председатель территориальной избирательной комиссии Копейска Андрей Арасланов. Необходимость в дополнительных выборах связана с тем, что 19 сентября челябинский областной суд лишил полномочий пятерых из 25 депутатов городского собрания. Это справедливороссы Николай Сединкин, Лариса Белозерцева, Елена Завражная, Иван Самохвалов и представитель «Единой России» Дмитрий Фещак. Поводом для лишения мандатов стал конфликт интересов. Он заключался в том, что депутаты повысили тариф на содержание домов в Копейске управкомпаниями, при этом сами являясь их сотрудниками. В собрании корреспонденту URA.RU ответили, что пока еще не видели решения суда. Те депутаты, до кого удалось дозвониться, отказались комментировать судебное решение. Пятерым депутатам, которые будут избраны на довыборах в 2024 году, предстоит работать всего один год. В 2025 году заканчивается срок полномочий всего действующего созыва и состоятся выборы новых депутатов на всех 25 избирательных округах Копейска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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