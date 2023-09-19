Трассу из Тюмени в Екатеринбург временно закроют для движения транспорта

На трассе Тюмень-Екатеринбург 20 сентября на час перекроют движение

19 сентября 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Трассу Р-351 перекроют с 13:00 до 14:00 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На федеральной трассе Р-351 (Тюмень-Екатеринбург) 20 сентября перекроют движение для проведения демонтажных работ. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре». Ограничение продлится час. «На автодороге Р-351 20 сентября с 13:00 до 14:00 будет прекращено движение транспорта, на 176 километре трассы. Там пройдут работы по демонтажу балок путепровода через железную дорогу», — рассказали в «Уралуправтодоре». Объехать участок автомобилисты смогут по нескольким улицам поселка городского типа Пышма. А именно — по Кирова, Ленина, Некрасова. Также миновать ограничение можно, проехав по двум региональным трассам: рп. Пышма — с. Чупино, с. Яр — с. Куяровское.

На федеральной трассе Р-351 (Тюмень-Екатеринбург) 20 сентября перекроют движение для проведения демонтажных работ. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре». Ограничение продлится час. «На автодороге Р-351 20 сентября с 13:00 до 14:00 будет прекращено движение транспорта, на 176 километре трассы. Там пройдут работы по демонтажу балок путепровода через железную дорогу», — рассказали в «Уралуправтодоре». Объехать участок автомобилисты смогут по нескольким улицам поселка городского типа Пышма. А именно — по Кирова, Ленина, Некрасова. Также миновать ограничение можно, проехав по двум региональным трассам: рп. Пышма — с. Чупино, с. Яр — с. Куяровское.