Трассу из Тюмени в Екатеринбург временно закроют для движения транспорта

На трассе Тюмень-Екатеринбург 20 сентября на час перекроют движение
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Стройки в Заозерном. Курган, объезд, ремонт дороги
Трассу Р-351 перекроют с 13:00 до 14:00 Фото:

На федеральной трассе Р-351 (Тюмень-Екатеринбург) 20 сентября перекроют движение для проведения демонтажных работ. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре». Ограничение продлится час.

«На автодороге Р-351 20 сентября с 13:00 до 14:00 будет прекращено движение транспорта, на 176 километре трассы. Там пройдут работы по демонтажу балок путепровода через железную дорогу», — рассказали в «Уралуправтодоре».

Объехать участок автомобилисты смогут по нескольким улицам поселка городского типа Пышма. А именно — по Кирова, Ленина, Некрасова. Также миновать ограничение можно, проехав по двум региональным трассам: рп. Пышма — с. Чупино, с. Яр — с. Куяровское.

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На федеральной трассе Р-351 (Тюмень-Екатеринбург) 20 сентября перекроют движение для проведения демонтажных работ. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре». Ограничение продлится час. «На автодороге Р-351 20 сентября с 13:00 до 14:00 будет прекращено движение транспорта, на 176 километре трассы. Там пройдут работы по демонтажу балок путепровода через железную дорогу», — рассказали в «Уралуправтодоре». Объехать участок автомобилисты смогут по нескольким улицам поселка городского типа Пышма. А именно — по Кирова, Ленина, Некрасова. Также миновать ограничение можно, проехав по двум региональным трассам: рп. Пышма — с. Чупино, с. Яр — с. Куяровское.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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