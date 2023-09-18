В Роспотребнадзоре рассказали, как тюменцам защититься от гриппа и коронавируса

Тюменский Роспотребнадзор призывает вакцинироваться от гриппа и коронавируса

По данным Роспотребнадзора, наиболее эффективным способом профилактики является вакцинация Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ежегодная вакцинация — это наиболее эффективный способ защиты от гриппа и коронавирусной инфекции. О том, как обезопасить себя корреспонденту URA.RU рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

«Вакцинация — наиболее доступный и эффективный способ профилактики гриппа. Сентябрь — октябрь считаются оптимальными месяцами для вакцинации», — отметили в ведомстве.

К неспецифической профилактике относятся мероприятия, направленные на общую поддержку организма. Например, ношение маски в общественных местах и соблюдение личной гигиены.

«С целью профилактики гриппа и коронавируса необходимо соблюдать личную гигиену и не забывать основные правила профилактики респираторных инфекций: тщательно мыть руки с мылом после посещения любых общественных мест, транспорта. Использовать дезинфицирующие средства для рук, избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания, регулярно проветривать помещения, исключить посещение мест скопления людей, при необходимости использовать маску», — рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области число заболевших коронавирусом выросло на 30%. За неделю количество заболевших выросло с 72 до 104 человек.