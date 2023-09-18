В Роспотребнадзоре рассказали, как тюменцам защититься от гриппа и коронавируса

Ежегодная вакцинация — это наиболее эффективный способ защиты от гриппа и коронавирусной инфекции. О том, как обезопасить себя корреспонденту URA.RU рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
«Вакцинация — наиболее доступный и эффективный способ профилактики гриппа. Сентябрь — октябрь считаются оптимальными месяцами для вакцинации», — отметили в ведомстве.
К неспецифической профилактике относятся мероприятия, направленные на общую поддержку организма. Например, ношение маски в общественных местах и соблюдение личной гигиены.
«С целью профилактики гриппа и коронавируса необходимо соблюдать личную гигиену и не забывать основные правила профилактики респираторных инфекций: тщательно мыть руки с мылом после посещения любых общественных мест, транспорта. Использовать дезинфицирующие средства для рук, избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания, регулярно проветривать помещения, исключить посещение мест скопления людей, при необходимости использовать маску», — рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области число заболевших коронавирусом выросло на 30%. За неделю количество заболевших выросло с 72 до 104 человек.
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