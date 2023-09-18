18 сентября 2023

В Роспотребнадзоре рассказали, как тюменцам защититься от гриппа и коронавируса

Тюменский Роспотребнадзор призывает вакцинироваться от гриппа и коронавируса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация. Тюмень, укол, прививка, шприц, вакцина, процедурный кабинет, резиновые перчатки, вакцинация, доктор, covid19, коронавирус, ковид, спутник v, гам-ковид-вак, прививка от ковид, гам ковид вак, COVID-19, спутник лайт, прививка от covid19, ковид 19, вакцинация covid19, ревакцинация
По данным Роспотребнадзора, наиболее эффективным способом профилактики является вакцинация Фото:

Ежегодная вакцинация — это наиболее эффективный способ защиты от гриппа и коронавирусной инфекции. О том, как обезопасить себя корреспонденту URA.RU рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

«Вакцинация — наиболее доступный и эффективный способ профилактики гриппа. Сентябрь — октябрь считаются оптимальными месяцами для вакцинации», — отметили в ведомстве.

К неспецифической профилактике относятся мероприятия, направленные на общую поддержку организма. Например, ношение маски в общественных местах и соблюдение личной гигиены.

«С целью профилактики гриппа и коронавируса необходимо соблюдать личную гигиену и не забывать основные правила профилактики респираторных инфекций: тщательно мыть руки с мылом после посещения любых общественных мест, транспорта. Использовать дезинфицирующие средства для рук, избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания, регулярно проветривать помещения, исключить посещение мест скопления людей, при необходимости использовать маску», — рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области число заболевших коронавирусом выросло на 30%. За неделю количество заболевших выросло с 72 до 104 человек.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ежегодная вакцинация — это наиболее эффективный способ защиты от гриппа и коронавирусной инфекции. О том, как обезопасить себя корреспонденту URA.RU рассказали в региональном Роспотребнадзоре. «Вакцинация — наиболее доступный и эффективный способ профилактики гриппа. Сентябрь — октябрь считаются оптимальными месяцами для вакцинации», — отметили в ведомстве. К неспецифической профилактике относятся мероприятия, направленные на общую поддержку организма. Например, ношение маски в общественных местах и соблюдение личной гигиены. «С целью профилактики гриппа и коронавируса необходимо соблюдать личную гигиену и не забывать основные правила профилактики респираторных инфекций: тщательно мыть руки с мылом после посещения любых общественных мест, транспорта. Использовать дезинфицирующие средства для рук, избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания, регулярно проветривать помещения, исключить посещение мест скопления людей, при необходимости использовать маску», — рассказали в региональном Роспотребнадзоре. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области число заболевших коронавирусом выросло на 30%. За неделю количество заболевших выросло с 72 до 104 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...