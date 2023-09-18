Поставщик тюменских агрокомпаний игнорирует безопасность зерна

Россельхознадзор выявил в Тюмени 4000 тонн зерна, не проверенных на пестициды

19 сентября 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Тюменская компания «Дружба-нива» не проверила урожай 2022 года на остатки пестицидов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменская агрокомпания «Дружба-Нива», которая поставляла кормовое зерна крупнейшим сельскохозяйственным компаниям региона, выпустила в оборот 4000 тонн зерна, не проверенного на пестициды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Установлен факт нахождения в обращении декларации о соответствии на партию зерна пшеницы фуражной (4000 тонн) урожая 2022 года, оформленной ООО „Дружба-Нива“. Декларация принята на основании протокола испытаний, в котором отсутствует нормативный документ, регламентирующий правила отбора проб, а также информация о проведении испытаний на действующие вещества примененных пестицидов», — говорится в сообщении. По информации СБИС, на данный момент ООО «Дружба-Нива» не испытывает серьезных финансовых трудностей. В ее портфеле имеются отработанные контракты с крупными агропредприятиями Тюменской области — в том числе, с «Боровской птицефабрикой» и сельхозпредприятием «Голышмановское». По информации регионального управления Россельхознадзора, на данный момент местные фермеры и крупные агрофирмы допустили 59 похожих нарушений. URA.RU направило запрос руководству ООО «Дружба-Нива», на момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало о нарушениях у крупнейшего тюменского производителя куриного мяса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменская агрокомпания «Дружба-Нива», которая поставляла кормовое зерна крупнейшим сельскохозяйственным компаниям региона, выпустила в оборот 4000 тонн зерна, не проверенного на пестициды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Установлен факт нахождения в обращении декларации о соответствии на партию зерна пшеницы фуражной (4000 тонн) урожая 2022 года, оформленной ООО „Дружба-Нива“. Декларация принята на основании протокола испытаний, в котором отсутствует нормативный документ, регламентирующий правила отбора проб, а также информация о проведении испытаний на действующие вещества примененных пестицидов», — говорится в сообщении. По информации СБИС, на данный момент ООО «Дружба-Нива» не испытывает серьезных финансовых трудностей. В ее портфеле имеются отработанные контракты с крупными агропредприятиями Тюменской области — в том числе, с «Боровской птицефабрикой» и сельхозпредприятием «Голышмановское». По информации регионального управления Россельхознадзора, на данный момент местные фермеры и крупные агрофирмы допустили 59 похожих нарушений. URA.RU направило запрос руководству ООО «Дружба-Нива», на момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало о нарушениях у крупнейшего тюменского производителя куриного мяса.